Historiallinen Grand Bazaar kutsuu matkailijat tarunhohtoiselle ostosseikkailulle

Grand Bazaarissa vierailee tuhansia kävijöitä kuutena päivänä viikossa. Ihmiset tulevat basaariin tekemään kauppoja, tutustumaan käsityöläisten työpajoihin tai ostamaan käsintehtyjä, aitoja ja ylellisiä tuotteita koruista perinteisiin laattoihin ja silkkikankaista mattoihin.

”Suuren basaarin elävät aarteet”

Grand Bazaar rakennettiin vuonna 1461 tuottamaan tuloja Hagia Sofialle. Historiallisella niemimaalla sijaitseva ja Nuruosmaniyen, Mercanin ja Beyazıtin kaupunginosien välissä sijaitseva rakennus tuki dynaamista kauppakeskusta. Kauppareittejä kulkevat kauppiaat tapasivat suuressa basaarissa vaihtaakseen jalokiviä, koruja, silkkiä ja lukemattomia muita tuotteita ympäri maailmaa. Suuri basaarikompleksi pitää sisällään 22 porttia, jotka on katettu tasaisilla ja kupolimaisilla katoilla. Basaarissa on yli 60 katua, jotka on nimetty niiden käsityöläisammattien, joita siellä alun perin harjoitettiin, mukaan – kultasepät, fesinvalmistajat ja matonkutojat, vain muutamina esimerkkeinä.

Tämä 45 000 neliömetrin kokoiselle alueelle rakennettu massiivinen kokonaisuus ja sen 563-vuotinen historia muodostavat elävän museon, joka on yksi Istanbulin vilkkaimmista ja värikkäimmistä kohteista. Basaari, jossa on 3 600 kauppaa, on avoinna kesällä kello 8.30–19.30 ja talvella kello 8.30–19.00. Esillä on erilaisia käsitöitä ja tuotteita, kuten tekstiilejä, nahkatuotteita ja mattoja. Basaari on kuitenkin myös merkittävä käsityöläisten hautomo, jossa elää vuosisatoja vanha mestari–oppipoika-perinne erityisesti korujen ja muiden turkkilaisten käsitöiden, kuten koristeiden ja kalligrafian, alalla. Käsityöläiset tulivat Grand Bazaariin oppipoikina, vuosien mittaan heistä tuli kisällejä, ja lopulta he jatkoivat valitsemaansa ammattia mestareina, joilla oli kymmeniä oppipoikia. Näitä käsityöläisiä pidetään ”Suurbasaarin elävinä ihmisaarteina”.

Suosittu kuvauspaikka elokuville

Basaarissa asuvien käsityöläisten ja porteilla myytävien käsitöiden lisäksi Grand Bazaarin erityispiirteenä on sen sokkeloinen rakenne, joka on kuin maailma maailman sisällä. Basaarin laajuuteen ja sen lukuisiin käytäviin on helppo eksyä, mutta yhtä helppo on pysähtyä johonkin kauppaan, jossa kävijöille tarjotaan rutiininomaisesti kuppi teetä tai turkkilaista kahvia. Basaarissa elää myös vahva tinkimiskulttuuri – kirjoittamaton sääntö on, että ensimmäiseen hintaan odotetaan vastatarjousta.

Istanbulin symbolisena rakennuksena Grand Bazaar on näkyvästi esillä lukuisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Vuonna 1963 ilmestyneessä elokuvassa, From Russia with Love, Sean Connery kulkee basaarin katolla reippaana brittiagenttina James Bondina, ja vuonna 2012 ilmestyneessä Skyfall-elokuvassa Daniel Craig ajaa Bondina moottoripyörällä basaarin katolla. Vakoiluelokuvassa Argo Ben Affleck vierailee suuressa basaarissa, samoin Russell Crowe vuonna 2014 ilmestyneessä elokuvassa Last Hope. Viimeisin basaarin esiintyminen on vuonna 2024 ilmestyvässä The Veil -sarjassa, joka on Emmy-palkittu näyttelijä Elisabeth Mossin tähdittämä salapoliisitrilleri.

Gastronomiset löydöt

Maineikas markkinapaikka on tunnettu myös historiallisista ravintoloista, joista useimmat sijaitsevat Grand Bazaarin majatalojen sisällä. Voit ruokailla perinteisiä Istanbulin ruokia tai vierailla kahviloissa ja konditorioissa, joita löytyy ripoteltuna Grand Bazaarin kauppojen seasta.