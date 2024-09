Helsinki valvoo tehostetusti pysäköintiä pyöräväylillä – lyhytaikaisen pysähtymisen paikka usein ajoradalla

Pysäköinninvalvonta valvoo pyöräilyn väylillä tapahtuvaa virheellistä pysäköintiä osana päivittäistä työtään. Tehovalvonnalla halutaan jälleen kiinnittää asiaan erityistä huomiota. Samassa yhteydessä valvotaan myös jalkakäytäviä, joilla pysäköinti ja pysäyttäminen hankaloittaa liikunta- ja näkörajoitteisia liikkujia. Pahimmassa tapauksessa kadunkäyttäjät joutuvat siirtymään ajoradalle, joka on liikenneturvallisuuden kannalta riski.



Lyhytaikaisen pysäyttämisen paikka esimerkiksi tavarankuljetusten yhteydessä löytyy usein ajoradalta, sillä pysäyttäminen on usein sallittu katuosuuksilla joilla pysäköinti on kielletty. Kaikenlainen pysäyttäminen ja pysäköinti jalkakäytävillä, pyöräteillä ja -kaistoilla on lähtökohtaisesti kielletty. Se on sallittu ainoastaan useiden edellytysten kuten muun käytettävissä olevan paikan puutteen ja kuorman luonteen täyttyessä samanaikaisesti. Pysäyttäminen ei saa estää tai edes haitata kohtuuttomasti väylän käyttöä.