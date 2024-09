Uutuusromaani kertoo suomalaisen Helmin suhteesta Putiniin

Helmi kirjoittaa vanhalle rakastetulleen, Vladimir “Vova” Putinille, joka viikko. Toinen käsi himoitsee miestä, jonka kanssa Helmillä oli 1980-luvulla kiihkeä suhde, toinen käsi ottaa kantaa kohtuuttomuuksiin, joihin Vladimir on ensin KGB:n agenttina ja myöhemmin suurvallan johtajana syyllistynyt.

Helmin poika, viisikymppinen Heikki tekee eroa naiseen rakastuneesta pääministerivaimostaan Mariasta. Heikin ja Marian aikuiset lapset Sofia ja Elias yrittävät tahoillaan selvitä yksityisen ja maailmallisen hulluuden keskellä. 1940-luvulta tähän päivään kulkevaa romaania säestää Puna-armeijan kuorossakin haitaria soittanut, inkerinsuomalainen Toivo.

Mestarillinen ja realismin rajoja kolisteleva Rakkaani, Vladimir avaa kirurginveitsen tarkkuudella arjessa selviytymistä, sydämeenkäypiä tunteita ja kohtalokkaita lähihistorian käänteitä. Kolme sukupolvea oppii kukin vuorollaan, että ihminen on varsin kestävää lajia, se tottuu vihaan, vitutukseen ja yksinäisyyteen, surukseen jopa sotaan.

Kirjailijalta:

"Rakkaani, Vladimir -romaanin kirjoittaminen sai alkunsa, kun Venäjä hyökkäsi Krimin niemimaalle helmikuussa 2014. Sitä edelsi vuosien taustatyö, yhtenä inspiraationa 70-vuotiaan ystäväni kommentti katsoessamme uutiskoostetta Boris Jeltsinin ja Vladimir Putinin vallanvaihdosta toukokuussa 2000. Ystävän ”Kylläpä tuo Putin on komea mies, kelpaisi minullekin” -lausahdus sai ensijärkytyksen jälkeen pohtimaan, kuinka monesta eri suunnasta me katsomme niin yksittäistä ihmistä kuin kokonaisia valtioita ja kansakuntia. Siitä alkoi pari vuosikymmentä kestänyt matka Vladimirin, hänen rakastettunsa Helmin, Helmin viisikymppisen pojan Heikin, Heikin pääministerivaimon Marian, heidän lastensa Eliaksen ja Sofian sekä inkerinsuomalaisen Toivon kanssa. Rakkaani, Vladimir -romaani on läpi kirjoittamisprosessin ollut lähi- ja nykyhistorian henkilöiden sekä tapahtumien, aihetta käsittelevän kirjallisuuden ja uutistarjonnan, mutta myös kirjailijan alitajunnan saatanallisista syövereistä nousevan maailman ja väittämien synteesi. Olen halunnut tutkia ja pohtia mitä tapahtuu, kun viattomuus ja hengissä säilymisen eetos vaihtuvat armottomuuteen, narsistiseen vallanhimoon ja julmiin tekoihin, jopa sotaan. Toivon, että Rakkaani, Vladimir -romaanin lukemisen jälkeen maailma näyttäytyy vähän erilaisena kuin tähän asti. Toivon myös ihmisen oppivan historiasta, ei vain toistavan sitä."

Rakkaani, Vladimir on nyt saatavissa kirjakaupoista. Äänikirja ilmestyy 30.11.2024.

Kirjailija-käsikirjoittaja Nina Honkanen syntyi Porissa vuonna 1968, varttui Raumalla ja asuu Helsingissä. Muun muassa neljä romaania, tieto­kirjoja, kuunnelmia, dokumentteja, tv-draamaa, näytelmän, ­kolumneja ja neljä poikaa maailmaan saattanut Honkanen on kirjoittanut työkseen 30 vuotta. Honkasen vuonna 2019 julkaistu Pohjakosketus-romaani (Into) on toiminut inspiraationa juuri valmistuneelle kansainväliselle tv-sarjalle.