Äänestys Vuoden digiteosta alkaa – ajankohtaisissa finalisteissa korostuvat terveydenhuollon haasteet ja tasa-arvoisuus

Vuoden digiteko -kilpailussa etsitään vaikuttavia suomalaisia digitekoja, jotka ratkaisevat yhteiskunnallisia ja työympäristöihin liittyviä haasteita sekä tuovat esiin digitalisaation parhaita puolia. Kilpailun järjestää Atea Finland yhdessä kumppaniensa kanssa jo viidettä kertaa.

Tänä vuonna julkishallinnon sarjassa Vuoden digiteon tittelistä kisaavat Kansalliskirjaston E-kirjasto, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Digitaalinen sote-keskus ja Pirkanmaan hyvinvointialueen Tays Unipoliklinikka.

Yritysten ja startuppien sarjan finalistit ovat Medicubexin e-Terveysasema, Biocoden hiilijalanjälkilaskuri ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto.

Voittajat finalistien joukosta valitaan avoimella yleisöäänestyksellä, joka on auki 16.–30.9. osoitteessa www.atea.fi/kilpailut/2024/vuoden-digiteko/.

Finalistit yleisöäänestykseen valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Maria 01 -startup-kampuksen toimitusjohtaja Sarita Runeberg, hallitusammattilainen Anni Ronkainen, Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen, viestinnän asiantuntija Antti Isokangas sekä Atean Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen. Viime vuoden voittajaa tuomaristossa edusti Siili Solutionsin Head of Maritime Sanna Vainionpää.

”Tänä vuonna kannustimme erityisesti startup-yrityksiä esittelemään digitekojaan, ja ne lähtivätkin innolla mukaan. Hienoa on myös julkisten organisaatioiden aktiivisuus osallistua kilpailuun vuodesta toiseen – julkisella sektorilla tehdään merkittävää digitaalista kehitystyötä, jolla on suora vaikutus suomalaisten elämään ja hyvinvointiin”, Atea Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Vesenterä sanoo.

”Finalistit edustavat monipuolisesti vaikuttavia digitekoja, ja ovat myös hyvin ajankohtaisia. Huomattavaa on, että molemmissa sarjoissa on mukana terveydenhuollon digiratkaisuja, joille onkin valtava tarve. Mukana on myös digitekoja, joilla pyritään sekä tarjoamaan palveluja tasa-arvoisesti kaikille että ratkomaan yhteiskunnalliseen epätasa-arvoisuuteen liittyviä ongelmia.”

Vuoden digiteko 2024 -finalistit





Yritykset ja startupit



Biocode: Biocode-hiilijalanjälkilaskuri

Biocode on hiilijalanjälkilaskuri elintarvikeyhtiöille ja -tuottajille. Biocode syntyi ProAgrian ja Mtech Digital Solutionsin yhteistyönä. Kysyntä on kasvussa, sillä EU velvoittaa nyt entistä tarkempaan päästöjen raportointiin.

Tuomariston perustelu: Päästöjen aiheuttajien tunnistaminen ruoanvalmistusprosessissa on vaikuttava ja vastuullinen digiteko. Kun tiedetään alkutuotannon hiilijalanjälki, sillä on vaikutusta koko ruoantuotantoketjun kannalta. Tämä hiilijalanjälkilaskuri on selkeästi rajattu yhteen toimialaan.

Diakonia-ammattikorkeakoulu: Huono-osaisuus Suomessa -karttasivusto

Diakonia-ammattikorkeakoulun kehittämä Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu auttaa strategiatyössä päättäjiä, viranomaisia, tutkijoita ja järjestöjä. Se paljastaa alueelliset erot hyvinvoinnissa jopa postinumeroiden tarkkuudella.

Tuomariston perustelu: Vastuullisuusmielessä tämä on hieno digiteko, jossa hyödynnetään dataa yhteiskunnallisesti tärkeän haasteen äärellä. Karttasovelluksen avulla erilaisia sosiaalisia muuttujia, kuten pitkäaikaistyöttömyyttä tai lastensuojelun tarpeita, voidaan tuoda läpinäkyviksi ja siten tarjota pohjaa yhteiskunnalliselle keskustelulle.

MedicubeX: e-Terveysasema

MedicubeXin itsemittausasemat ovat nopeita, helposti saavutettavia ja helppokäyttöisiä, mikä innostaa terveydenhoidon asiakkaita niiden käyttöön. Lisäksi ne säästävät hoitohenkilökunnan resursseja.

Tuomariston perustelu: Digitaalisuuden avulla terveysasema saadaan tuotua lähemmäksi ihmistä, ja palvelulla panostetaan ennaltaehkäisevään hoitoon sekä kansanterveyden parantamiseen. Ratkaisu säästää merkittävästi rajallisia resursseja ja mittausten avulla voidaan ennaltaehkäistä kalliita ja pitkiä hoitoja.

Julkinen sektori



Kansalliskirjasto: E-kirjasto

E-kirjasto kokoaa kirjastojen tarjoamat digitaaliset aineistot – kirjat, äänikirjat ja lehdet – yhteen sovellukseen ja yhdenvertaistaa kirjaston käyttäjiä tarjoamalla pääsyn samaan e-aineistoon. Eri puolilla Suomea toimivien kirjastojen kokoama aineisto on laadukasta ja moniäänistä.

Tuomariston perustelu: Ratkaisu on mahdollista skaalata myös Pirkanmaan ulkopuolelle, joten vaikuttavuutta on mahdollista vielä kasvattaa.Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta tämä on onnistunut hanke, jossa olemassa olevaa dataa on pystytty hyödyntämään ja tuomaan kaikkien suomalaisten ulottuville. Hankkeella on merkittävä sosiaalinen ulottuvuus, ja teknisesti se on toiminut ongelmitta.

Pirkanmaan hyvinvointialue: Tays Unipoliklinikka

Taysin Unipoliklinikalla kehitetty etäseurantadatan integraatiojärjestelmä sekä digitaalinen hoitopolku mullistivat uniapnean hoidon Pirkanmaalla. Hankkeen ansiosta hoitoon pääsee nykyään jo parissa viikossa, kun ennen aikaa sai odotella pahimmillaan useita kuukausia. Rahaa ja aikaa säästyy, ja hoitohenkilökunta sekä potilaat ovat aikaisempaa tyytyväisempiä.

Tuomariston perustelu: Ratkaisussa on perinteisellä tavalla hyödynnetty dataa ja käytetty sitä tuloksekkaasti. Samoilla resursseilla on teknologian ansiosta voitu hoitaa enemmän potilaita. Tämäntyyppisiä ratkaisuja tarvitaan eri palvelualueille. Ratkaisu on mahdollista skaalata myös Pirkanmaan ulkopuolelle, joten vaikuttavuutta on mahdollista vielä kasvattaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde: Digitaalinen sote-keskus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Digitaalinen sote-keskus hoitaa alueen sosiaali- ja terveyskeskuskäynneistä jo 20 prosenttia ja määrä kasvaa jatkuvasti. Sote-palvelut saavuttavat nyt tasapuolisesti myös syrjäseudut. Palvelut tuotetaan jopa 50 prosenttia aiempaa edullisemmin.

Tuomariston perustelu: Sosiaali- ja terveysalan haasteet kaipaavat kipeästi ratkaisuja kaikilla sote-alueilla. Digitaalinen sote-keskus on hieno ja konkreettinen palvelu. Ratkaisu on erinomaisesti skaalattava, ja se tuo tärkeitä säästömahdollisuuksia.