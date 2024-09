Palveluiden rakennemuutos tuo asumispaikkojen määrää kohti kansallista tasoa

Pohjanmaalla on kansalliseen tasoon verrattuna terveempi väestö, mutta ikäihmiset käyttävät enemmän palveluita kuin vastaava ikäryhmä valtakunnallisesti. Pohjanmaalla muuta maata pienempi osuus 75 vuotta täyttäneistä asuu edelleen kotona.

Aluevaltuusto on hyväksynyt keväällä tavoitteen, että 93 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuisi kotona vuonna 2025. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on jo lisätty esimerkiksi kotikuntoutusta, kotisairaalatoimintaa ja päivystyksen liikkuvan sairaanhoitajan palveluja. Myös intervallihoidon käyttäjäkuntaa on laajennettu.

Ikäihmisten kotona asumista tuetaan myös yhteisöllisellä asumisella. Se tarkoittaa asumismuotoa, jossa ikäihmisellä on hänen tarpeitaan vastaava asunto esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa.

Yhteisöllisen asumisen mallin valmistelussa on tarkasteltu ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasrakennetta ja mahdollisuuksia muuttaa nykyiset tilat täyttämään yhteisöllisen asumisen edellytykset.

Valtaosa hyvinvointialueen palveluasumisen yksiköistä ei sovellu suoraan yhteisölliseen asumiseen.

– Tilojen muuttaminen edellyttää investointeja ja uudisrakentamista, mitä suunnitellaan ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköiden yhteyteen. Tällaisissa hybridiyksiköissä saataisiin synergiaetuja esimerkiksi tilankäytössä ja henkilöstön saatavuudessa, ikäihmisten sektorijohtaja Pia Vähäkangas kertoo.

Aluehallitus tutustui ehdotukseen muutostöiden suunnittelun aloittamisesta.

Yhteisöllisen asumisen kehittämissuunnitelmat:

Yhteisöllisen asumisen hybridiyksiköitä suunnitellaan Uuteenkaarlepyyhyn, Pietarsaareen ja Pedersöreen.

Vöyrillä Kastusgårdeniin rekisteröidään 12 asuntoa yhteisölliseksi asumiseksi 1.1.2025 lähtien.

Vaasassa ja Laihialla aloitetaan suunnittelutyö 110 asunnon yhteisöllisen asumisen uudisrakentamisesta.

Kristiinankaupungissa Åldersrosta rekisteröidään yhteisölliseksi asumiseksi 7 asuntoa 1.1.2025 lähtien.

Närpiössä rekisteröidään yhteisölliseksi asumiseksi 42 asuntoa Boställetissä ja 12 asuntoa Solgärdetissä 1.1.2025 lähtien.

Korsnäsissä Buketten-yksikön ja Närpiössä Pörtom servicecenterin vuokrasopimuksia ei jatketa 1.1.2026 lähtien, jolloin kiinteistön omistajilla on mahdollisuus halutessaan muuttaa toiminta senioriasumiseksi.

Paikkoja vähennetään vaiheittain

Pohjanmaan hyvinvointialueella on tällä hetkellä (1.8.2024) 1855 ympärivuorokautista palveluasumispaikkaa. Intervallihoitopaikkoja on 106 seitsemässä eri yksikössä. Pohjanmaan hyvinvointialueen ympärivuorokautisen palveluasumisen peittävyys on 7,5 %, 1601 henkilöä, kun kansallinen vertailuluku on 6,4 %.

– Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoja vähennetään vaiheittain kohti kansallista tasoa. Jos henkilölle on jo myönnetty paikka, ei häntä jätetä ilman palveluasumispaikkaa. Muutoksen läpivienti etenee hitaasti, koska asukkaiden keskimääräinen hoitoaika ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on yli kaksi vuotta, Vähäkangas kertoo.

Paikkamäärien vähentäminen tarkoittaa uudelleenjärjestelyjen lisäksi myös joidenkin yksiköiden sulkemista.

– Ehdotusta valmistellessamme olemme käyneet läpi kattavasti eri asioita, kuten paljonko alueella on paikkoja kokonaisuutena, missä yksiköt sijaitsevat ja millainen on paikkojen käyttöaste. Myös turvallisuustekijät ja kiinteistö- ja tilaratkaisut ovat vahvasti ohjanneet päätöstä. Meillä on osaava, ammattitaitoinen henkilöstö joka yksikössä ja minkään sulkuesityksen taustalla ei ole laatuun tai osaamiseen liittyvät ongelmat. Palvelun laatu ja turvallisuus on toimintamme lähtökohta myös jatkossa.

Suunnitelma ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkojen vähentämisestä vuosina 2025-2026:

Paikkoja vähennetään hyvinvointialueen yksiköistä koko alueelta yhteensä 109 ja lisäksi ostopalvelupaikkoja vähennetään 126, jotta 7 %:n paikkapeittävyystaso saavutetaan vuoden 2026 loppuun mennessä.

Koko alueelta suljetaan kolme ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä, joista yksi, Solhörnan Mustasaaressa, muutetaan yhteisöllisen asumisen yksiköksi. Suljettavaksi ehdotetaan Purmohemmet Pedersöressä ja Marielund Vöyrillä (Maksamaa).

Hallitus painottaa sen tärkeyttä, että yhteisöllisen asumisen paikkoja lisätään niin nopeasti kuin mahdollista, jotta ympärivuorokautisen asumispalvelupaikkojen vähentäminen voidaan toimeenpanna hallitusti.

Hallitus käsittelee sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen että yhteisöllisen asumisen muutosten toteutusta seuraavassa kokouksessaan lokakuussa. Hyvinvointialue pyytää kunnilta lausunnot alueen palveluverkkomuutoksista osana Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaa 2025–2026.

Myös alueen asukkaat voivat ottaa kantaa suunnitelmiin vastaamalla kyselyyn.

