Sähköfutuurien hinnat kallistuivat – vuoden määräaikaisten hinnat nousussa

Sähköfutuurit vuodelle 2025 korkeimmalla tasolla pitkään aikaan

Markkinakatsauksen mukaan sähköfutuurien hintataso on noussut viime päivinä selvästi. 9.9.2024 vuoden 2025 futuuri maksoi 6,21 senttiä/kWh kun 16.9.2024 saman futuurin hinta oli 6,70 senttiä/kWh. Hinta kasvoi siis 8 prosenttia alle viikossa. Hieman enemmän samalla ajanjaksolla nousi loka-joulukuun 2024 futuuri: 9 prosenttia arvosta 6,31 senttiä/kWh arvoon 6,87 senttiä/kWh. Hinnoissa on mukana arvonlisävero 25,5 % ja sekä Nasdaq OMX Pohjoismaiden hintatasoa ennustava systeemifutuuri että Suomen aluehintaeroa ennustava futuuri yhteenlaskettuna.

Suomessa hinnat ovat nousseet – Pohjoismaiden tasolla laskeneet

Käytännössä vain Suomen aluehintaeroa selittävän futuurin arvo on noussut ja Pohjoismaiden hintaa kuvaavan systeemifutuurin arvo on vain jatkanut laskuaan markkinakatsauksen mukaan. Suomen aluehintaeroa vuodelle 2025 suojaavan futuurin hinnan nousu on alkanut 11.9.2024 eli samana päivänä, kun pörssisähkön hinta alkoi nousta korkealle tasolle sen jälkeen, kun Olkiluoto 2 ydinvoimala vikaantui 9.9.2024 alkaen. Nyt riskit ja seuraukset Suomen ydinvoimaloiden vikaantumisista hinnoitellaan aikaisempaa korkeammalle koko vuodelle 2025 sähköfutuurien perusteella, arvioi sivusto. Markkinakatsauksessa todetaan, että sähköfutuurien ja määräaikaisten sähkösopimusten hinnat voivat laskea, kun kaikki Suomen sähköntuotannon kapasiteetti on taas käytössä ja mahdollinen Suomen korkeista pörssisähkön hinnoista johtuva markkinapaniikki hellittää.

Sähköfutuurien takia määräaikaiset sopimukset ovat kallistuneet

Futuurien hintojen nousu on johtanut myös siihen, että monien yhtiöiden määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat nousseet. Esimerkiksi halvin 12 kk määräaikainen sähkösopimus maksaa nyt Vertaa-kilpailuttajat.fi:n sähkövertailussa 8,59 senttiä/kWh +- kulutusvaikutus kun 9.9.2024 se maksoi 7,83 senttiä/kWh +- kulutusvaikutus eli hinta on noussut 0,8 senttiä/kWh (10 %) alle viikossa. Vuoden 2026 sähköfutuurien hintataso ei ole kuitenkaan juuri muuttunut. Tämä hillitsee 24 kk määräaikaisten sähkösopimusten hintojen nousua, sillä ne suojatakseen sähköyhtiöt ostavat sekä vuoden 2025 että vuoden 2026 sähköfutuureja, sivusto kertoo. Futuurit ennustavat pörssisähkön keskimääräistä hintaa, eli kuluttajan pitää huomioida lisäksi oman kulutuksen ajoittuminen edullisille ja kalliille tunneille.

Sähköyhtiöt suojaavat määräaikaiset sähkösopimukset ostamalla futuureita Nasdaq OMX -markkinalta. Futuurien hinnat antavat yhden parhaista arvioista tulevasta sähkön hintakehityksestä koska niillä käyvät aktiivista kauppaa sekä sähkön myyjät että tuottajat suurilla volyymeilla. Futuurit suojaavat sähkön myyjiä ja ostajia sähkön hinnan vaihteluilta tulevaisuudessa. Markkinakatsauksen mukaan kaikki sähköyhtiöt eivät kuitenkaan välttämättä suojaa määräaikaisia sähkösopimuksiaan kokonaan Suomen aluehintaeron osalta johtuen aluehintaerofutuurien ajoittain pienistä kaupankäyntivolyymeista. Tällöin sähköyhtiöt luottavat ainakin osittain korkeampaan katetasoon sähkösopimusten hinnoittelussa.