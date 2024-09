Vaasan syntymäpäivää juhlitaan 2.10.

Pienillä arkisilla kohtaamisilla ja ystävällisillä sanoilla on vaikutusta asukkaiden kokemaan onnellisuuteen.

Kotouttamispalveluiden Synttärikekkereillä voi tavata itselle entuudestaan tuttuja ja myös tuntemattomampia vaasalaisia ja aloittaa juttelun keskustelukorttien avulla. Syntymäpäiväkakkua tarjotaan maksutta ensimmäisen kerroksen kahviossa keskiviikkona 2.10. klo 10–12 osoitteessa Korsholmanpuistikko 44.

osoitteessa Korsholmanpuistikko 44. Vähäkyrö-talolla (Vähänkyröntie 11) nautitaan täytekakkukahvit keskiviikkona 2.10. klo 15–17. Voit varata palasi synttärikakkua puhumalla tuntemattomalle ja merkitä sen kuponkiin. Kupongin voi noutaa Vähäkyrö-talolta ja palauttaa sen 20.9. mennessä. Kakkupalan saa täytettyä kuponkia vastaan. Kirkkosaaressa on luvassa ohjattuja improvisaatioharjoituksia otsikolla ”Sulla on muuten täytekakkua suupielessä” klo 15.30–16.15. Ilmoittautumiset ennakkoon (yhteispalveluvahakyro@vaasa.fi tai puh. 06 325 8400). Sateen sattuessa tapahtuma on Vähäkyrö-talolla.

Kulttuuria moneen lähtöön

Kaupungin monet kulttuuritoimijat järjestävät ilmaisohjelmaa syntymäpäivän kunniaksi tai tarjoavat etuja pitkin viikkoa.

Tutustu Vaasaan kuvin ja filmein Kulttuuritalo Fannyssä

Hyppää visuaaliseen aikakaruselliin ja pääset mukaan Vaasa-matkalle viidelle vuosikymmenelle. Vuoden vaasalainen kulttuuriteko -palkinnon viime vuonna saanut valokuvaaja Esa Siltaloppi esittelee kuva-aarteitaan Vaasasta keskiviikkona 2.10. klo 18–19 Kulttuuritalo Fannyssä (Kirkkopuistikko 34). Pitkän linjan valokuvaaja esittelee elävää kaupunkikuvaa, maisemia ja ihmisiä valokuvissa, kaitafilmeillä ja videoissa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Museoiden ilmaispäivä keskiviikkona 2.10.

Pohjanmaan museoon (Museokatu 3), Kuntsin modernin taiteen museoon (Sisäsatama), Tikanojan taidekotiin (Hovioikeudenpuistikko 4) pääsee ilmaiseksi keskiviikkona 2.10. Museot ovat avoinna klo 10–17.

Esillä ovat näyttelyt:

Tikanojan taidekodissa näyttely Idän henkisyys

Kuntsin modernin taiteen museossa näyttely Hetkiä ja kehoja – kolme näkökulmaa Kuntsin Säätiön kokoelmaan

Pohjanmaan museossa luonnontieteellinen perusnäyttely Terranova, kulttuurihistoriallinen näyttely Vaasa400 ja uusittu Hedmanin kerros



Teatteriin syntymäpäiväviikolla

Wasa Teater juhlii Vaasan syntymäpäivää Tårtljus-esityksellä lauantaina 28.9. klo 19. Kun hankit lipun itsellesi ja ystävälle, joka ei ole vielä käynyt Wasa Teaterissa, on molemmille tarjolla syntymäpäiväkakkua näytöksen jälkeen. Varaa lippusi koodilla VASA418 lippukassalla. Rajoitettu määrä paikkoja. Varaukset 24.9. mennessä (puh. 06 3209 330).

Vaasan kaupunginteatterissa syntymäpäivää juhlitaan kolmena päivänä erityisellä ohjelmalla.

Torstaina 3.10. järjestetään Ilta teatterissa lapsille ja aikuisille. Ohjelmassa on ilmainen kulissikierros klo 17–17.45, jonne on ennakkoilmoittautuminen. Teatterissa esitetään klo 18 lastennäytelmä Huvioikeus!,, jossa voi pelleillä 400 pehmoeläimen seurassa. Esitys on suunnattu 3–7-vuotiaille. Teatteri tarjoaa lastennäytelmän liput hintaan 10 €/kpl (norm. 18/13 €).

Perjantaina 4.10. on luvassa Ilta aikuisille Vaasan kaupunginteatterissa. Musikaalin Cabaret -Jättäkää huolenne ulkopuolelle! näytös on klo 19. Teatteri tarjoaa musikaalin liput hintaan 42 € (norm. 49 €).

Lauantaina 5.10. ohjelmassa on Päivä teatterissa, johon sisältyy ilmainen yleisötyöpaja lapsille ja aikuisille klo 12–12.45. Työpajaan on ennakkoilmoittautuminen. Teatterissa esitetään Huvioikeus! -lastennäytelmä klo 13 hintaan 10 €/kpl (norm. 18/13 €) sekä musikaali Cabaret -Jättäkää huolenne ulkopuolelle! klo 13 ja klo 18 hintaan 42 € (norm. 49 €).

Tule seuraamaan orkesterin avoimia harjoituksia

Vaasan kaupunginorkesterilla on keskiviikkona 2.10. avoimet harjoitukset kaupungintalon juhlasalissa ja orkesteri treenaa kapellimestari Tomas Djupsjöbackan johdolla syyskauden avajaiskonserttia varten. Konsertin teemana on viettelijä Don Juan, joka on kutkuttanut taiteilijoiden mieliä loputtomiin. Solistina konsertissa loistaa maailman oopperatalot valloittanut sopraano Helena Juntunen, joka on myös mukana harjoituksissa.

Harjoituksiin voi tulla aina tasatunnein eli klo 10, 11, 12 ja 13. Paikalle mahtuu kerralla 120 henkeä. Varsinainen konsertti järjestetään seuraavana päivänä 3.10. klo 18 Vaasan kirkossa. Liput 30 € (eläkeläiset ja työttömät 25 €, opiskelijat ja lapset 2 €).

Tekemistä lapsille

Lasten kulttuuriviikkojen Lätäkön avajaisia vietetään tiistaina 1.10. klo 17–20 pääkirjastossa. Ohjelmassa on Cirkus Simon, Lätäkkötanssia Draama-salissa, Öttiäispaja Studio Lätäkössä ja tanssipisteet Vennyssä. Pääkirjaston pihalla on tekolätäköllä ohjattuja leikkejä (Kirjastonkatu 13). Tapahtumaan on vapaa pääsy.

(säävaraus). Pääkirjaston lastenosastolle kootaan kirjanäyttely Made in Vaasa, joka esittelee vaasalaisten kirjailijoiden ja kuvittajien lasten- ja nuortenkirjoja. Kohtaamispaikka Huudissa on esillä lokakuun ajan synttäriaiheisten kirjojen näyttely otsikolla Hyvää synttäriä Vaasa.

Katso myös Vaasan kaupunginteatterin loppuviikon ohjelma!

Nuorille ohjelmaa

Kultsalla:

Café Kultsa on avoinna keskiviikkona 2.10. klo 11–17, ja synttäreiden kunniaksi tarjolla on pientä tarjottavaa ja Vaasa-aiheinen tietovisa nonstoppina klo 12–16, jossa voi voittaa Vaasa-aiheisen palkinnon.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari on avoinna klo 14–18, ja synttäreiden kunniaksi tarjolla pientä naposteltavaa.

Nuorisotalo Kultsa järjestää leikkimielisen kuvanmetsästyksen lähialueella nuorisotilan aukioloaikana klo 17–20.30. Nuoret voivat suorittaa kuvanmetsästyksen yksilönä tai tiiminä. Nopein tiimi palkitaan.



Liikkuvan nuorisotyön kanssa eri paikoissa:

Matkailuauto Nuoli löytyy Vaasan syntymäpäivänä klo 13–15 Gerbyssä, klo 15–17 Kotirannalla ja klo 17–19.30 ympäri Vaasaa nuorten toiveiden mukaan. Nuolen ohjaajat tarjoavat nuorille pientä herkuteltavaa ja pelataan yhdessä pihapelejä (säävaraus).



Verkossa: