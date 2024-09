Vesterinen Yhtyeineen on Roosa nauha 2024 -suunnittelija – Yhtyeestä tänään julkaistava kirja on mukana kampanjassa

Tämän vuoden Roosa nauha -teemana ovat keuhkosyövät. Vesterinen Yhtyeineen -keulakuva Tero Vesterinen on itse menettänyt isänsä keuhkosyövälle.

"Tiedän, että syöpä on paha vastustaja, mutta haluan antaa toivon elää. Se on minulle kaiken perusta. Ajattelen, että ehkä kaikissa synkimmissäkin hetkissä on aina pieni toivon kipinä. Kun yhdessä ryhdytään johonkin, ja kaikki antaa sen oman pienen panoksensa, niin silloin me voimme saada jotain todella suurta aikaiseksi", Tero Vesterinen sanoo.

"Kun saimme kuulla, että Vesterinen Yhtyeineen on tämän vuoden Roosa Nauha -suunnittelija, meille oli itsestään selvää, että lähdemme tähän kampanjaan mukaan. Roosa nauha -keräys tekee mittaamattoman arvokasta työtä syöpätutkimuksen eteen, ja meille on kunnia, että voimme olla tällä kirjalla siinä mukana", Kustannusosakeyhtiö Otavan liiketoimintajohtaja Nona Ratia sanoo.

Vesterinen Yhtyeineen on suunnitellut rintanauhan lisäksi myös uuden Roosa nauha -rannekkeen. Lisäksi yhtye on tehnyt Roosa nauha -keräystä varten uuden version yhdestä rakastetuimmista hiteistään Kiljut riemusta (Roosa nauha 2024).

Lisätietoja:

Kustannusosakeyhtiö Otava: Nona Ratia, nona.ratia@otava.fi; p. 050-531 9542.

Syöpäsäätiö: Carita Päivänen, carita.paivanen@cancer.fi; p. puh. 050 590 5415.