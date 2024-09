BLOGI: Diagnostiikan viiveet voivat olla kohtalokkaita

WHO:n maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään tiistaina 17.9.24. Tänä vuonna teemana on ”Lisää potilasturvallisuutta diagnostiikkaa parantamalla”, ja päivän tunnuslause on ”Oikea diagnoosi on turvallisuuden tae”.

Korvatuista potilasvahingoista viidennes liittyy diagnoosin viivästymiseen. Merkittävä osa tapauksista kohdistuu traumatologiaan, päivystystoimintaan ja syöpätauteihin – kaikki lääketieteen osa-alueita, joilla viivästymisen seuraamukset voivat olla kohtalokkaita. Oikea ja oikea-aikainen diagnoosi on kriittinen tekijä potilasturvallisuuden ja terveydenhuollon laadun takaamiseksi.

Muita diagnoosiin liittyvä virheitä ovat väärät diagnoosit ja kokonaan tekemättä jääneet diagnoosit. On äärimmäisen tärkeää, että vahinkotapauksia käydään läpi sote-yksiköissä oppimismielessä – syyllistämättä ja syyllisiä etsimättä. Tutkimalla diagnoosivirheisiin johtuvia systeemisiä ja kognitiivisia tekijöitä voidaan parantaa diagnostiikan turvallisuutta.

Systeemisiä eli organisaation rakenteellisia tekijöitä ovat esimerkiksi liian iso työmäärä ja kommunikaatiokatkokset ammattilaisten kesken tai ammattilaisen ja potilaan välillä. Nämä voivat myös vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten kognitiivisiin tekijöihin aiheuttaen väsymystä, stressiä tai ajatusten vinoumia.

Myös Potilasvakuutuskeskuksella (PVK) on tärkeä rooli potilasturvallisuutta parantavassa työssä. PVK selvittää potilasvahinkojen syitä ja tuottaa tietoa potilasvahingoista. Lisäksi PVK kouluttaa sote-ammattilaisia potilasturvallisuudessa ja vahinkojen välttämisessä. Potilasvakuutuskeskuksen tärkeä, lakisääteinen tehtävä on varmistaa potilaille asianmukaiset, lain määräämät korvaukset kaikista korvattavista potilasvahingoista.

Kirjoittaja

Morag Tolvi

Kirjoittaja on PVK:n potilasturvallisuuslääkäri.