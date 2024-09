Aluevaltuusto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen: käsittelyssä osavuosikatsaus ja hyvinvointisuunnitelma

Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus osoittaa, että muutos on edennyt ja vaikuttaa myös talouteen

Osavuosikatsaus osoittaa, että vuoden 2022 lokakuussa päätetyt ja vuonna 2023 käynnistyneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimenpiteet ovat edenneet pääosin tavoitteiden mukaisesti tammi-kesäkuussa 2024.

Rakenteellisia muutoksia on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Uusia toimintamalleja on otettu käyttöön. Digitaaliset palvelut, kuten digitaalinen sote-keskus, ovat laajentuneet. Monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja matalan kynnyksen palveluita on lisätty. Sosiaali- ja terveyspalveluissa hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet vaihtelevasti.

Pelastustoimen osalta toiminnan ja talouden tavoitteet ovat edenneet pääosin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikavaatimukset toteutuvat koko aluetta tarkasteltaessa hyvin, mutta paikallisia puutteita on ilmennyt.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpano etenee, mutta taloudelliset vaikutukset eivät näy vielä täysimääräisesti. Ohjelman toimenpiteisiin tehdään tarvittavia tarkennuksia ja täydennyksiä syksyn 2024 aikana sekä osana vuoden 2025 talousarviota.

Investointien ennakoidaan alittavan talousarviossa esitetyn tason. Tämä vaikuttaa laskevasti ennustettuihin poisto- ja korkokustannuksiin, mikä on huomioitu hyvinvointialueen tulosennusteessa.

Henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet ovat jatkuneet. Henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista esimerkiksi sairauspoissaolot ja lähtövaihtuvuus ovat kuitenkin kehittyneet myönteiseen suuntaan.

Vuoden 2024 talousarviota tarkennetaan

Toimialueet ovat tarkentaneet toteumaennusteitaan. Lisäksi vuoden 2024 investointimenoja on sopeutettu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisesti. Samoin hyvinvointialueen nettorahoituskulut ja lainakannan muutokset ovat tarkentuneet.

Pohteen alijäämäennuste on kasvanut. Ensimmäiset kuusi kuukautta ovat talousarvion mukaiset, mutta alijäämän arvioidaan kasvavan loppuvuoden aikana. Ylityspaineita on erityisesti asiakaspalveluiden ostoissa sekä avustuksissa. Lisäksi kesäkuussa 2024 voimaan tulleet palkkojen kansalliset korotukset nostavat merkittävästi loppuvuoden henkilöstökuluja.

Aluevaltuusto hyväksyi, että kuluvan vuoden talousarviota muutetaan siten, että Pohteen alijäämä vuodelle 2024 on talousarviossa 90 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa alijäämä oli 60,1 miljoonaa euroa.

Hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi Pohteen lakisääteisistä tehtävistä. Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024–2025. Suunnitelma kokoaa yhteen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät asiat. Se täydentää hyvinvointialueen muita strategisia asiakirjoja.

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa esimerkiksi elämässä hyvin olevien asioiden säilyttämistä sekä sairauksien, riippuvuuksien, vammojen, tapaturmien, onnettomuuksien ja vaikeiden tilanteiden ehkäisyä. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään ennaltaehkäisevän ja hyvinvointia edistävän työn tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet.

Hyvinvointisuunnitelmassa on neljä lakisääteistä liitettä: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, opiskeluhuollon suunnitelma, neuvolasuunnitelma ja ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma. Lisäksi se sisältää kuusi muuta liitettä, joita ovat työkykyohjelma, ehkäisevän päihdetyön suunnitelma, lähisuhdeväkivallan ehkäisyn suunnitelma, kulttuurihyvinvoinnin suunnitelma, sairaaloiden terveyden edistämisen suunnitelma ja ravitsemusterveyden edistämisen suunnitelma.

Hyvinvointisuunnitelman valmistelussa on tehty yhteistyötä esimerkiksi asukkaiden, kokemustoimijoiden, vaikuttamistoimielinten, järjestöjen ja kuntien kanssa.

Aluevaltuusto esitti suunnitelmaan yksimielisesti myös joitakin täydennyksiä. Täydennykset päivitetään asiakirjoihin ja ne löytyvät koottuna aluevaltuuston pöytäkirjasta sen julkaisemisen jälkeen.

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 18.11.2024. Vuoden viimeinen kokous on maanantaina 16.12.2024.

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille.