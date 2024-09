Valelaiteteknologiaa kehittänyt Dobbelgänger keräsi lähes miljoonan euron rahoituskierroksen

“Olemme tietysti tyytyväisiä, että rahoituskierros järjestyi, vaikkakin hieman odottamattomalla tavalla. Rahoituksen avulla saadaan jatkuvuutta toiminnoille ja tietysti rahkeita skaalautuvuuteen, markkinointiin ja myyntiin. Kun myynti pelaa, niin kaikki muu järjestyy,” Dobbelgänger Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Terho Kololuoma sanoo.

Rahoituskierros enkelisijoittajien ja Innovestorin Kanssasijoitusrahaston yhteistyönä

Dobbelgänger voitti FiBANin historian ensimmäisen puolustusalaan keskittyvän startup-kilpailun, joka järjestettiin Riihimäellä MaanpuolustusAreena -tapahtuman yhteydessä 7.6. Kisan myötä muodostunutta enkelisyndikaattia johti FiBANin enkelisijoittaja Pekka Samuelsson.

"Yhtiöllä on uniikki teknologia, kyvykäs tiimi ja hyvät näkymät," kertoo enkelisyndikaattia johtanut Pekka Samuelsson.

FiBANin verkostosta Dobbelgängeriin sijoitti 16 enkelisijoittajaa 240 000 euron yhteissummalla. “Sijoittajien runsas lukumäärä osoittaa, että puolustus-, turvallisuus- ja kaksoiskäyttöalan yhtiöt kiinnostavat enkelisijoittajia,” lisää FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.

Yksi Kanssasijoitusrahaston suurimmista rahoituskierroksista

Kanssasijoitusrahasto tekee sijoituksia yhdessä enkelisijoittajaryhmien kanssa suomalaisiin siemenvaiheen yrityksiin. Vähintään kolmen yhtiölle uuden enkelisijoittajan muodostama ryhmä voi tehdä sijoitusehdotuksen rahastolle, joka tekee sijoituspäätöksensä toimitetun materiaalin perusteella.

"On jälleen aihetta kehua yhteistyötä FIBANin kanssa. Dobbelgängerin sijoituskierros on tähän mennessä suurin syndikaatti enkeleiden määrällä mitattuna ja euroina yksi suurimmista kierroksista, joissa Kanssasijoitusrahasto on ollut mukana. Olemme erittäin tyytyväisiä, miten rahastomme pystyy osaltaan kasvattamaan aikaisen vaiheen rahoituskierrosten kokoa,“ kertoo Hannu Jungman, Partner, Innovestor Venture Capital.

Lisätietoa

www.innovestor.fi

www.kanssasijoitusrahasto.fi

www.fiban.org

Puolustusalan startup-kilpailu DECOI marraskuussa

Dobbelgänger voitti FiBANin järjestämän puolustus- ja turvallisuusalan startup-yhtiöiden kilpailun Riihimäellä, johon haki yli 80 alan yritystä. FIBAN järjestää seuraavan puolustusalan pitchaus-tapahtuma DECOIn 19. marraskuuta, jossa yhteistyössä ovat Business Finland, Business Helsinki, Define Finland, Digital Defense Ecosystem, Finnish Venture Capital Association, Finnish Information Security Cluster, Tesi, VTT, Riihimäen kaupunki, Lifeline Ventures, ja Summa Defence. Startup-yrityksillä on hakuaikaa 20.10. saakka.

Lisätietoa DECOI-tapahtumasta.

Kuvia FiBANin Pitch Finland DefSec -kilpailusta.