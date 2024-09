Solita Suomen TOP10-työnantajien joukkoon

Solitan sijoitus Universumin vuotuisessa työnantajakuvatutkimuksessa on noussut tasaisesti. Vuonna 2023 yhtiö sijoittui sijalle 12.



”Solitalla ihmiset ja ihmislähtöinen toiminta on ollut toiminnan keskiössä yhtiön perustamisesta asti, ja vuosien systemaattinen yrityskulttuuri- ja työnantajakuvatyö näkyy varmasti myös näissä tuloksissa. Haluamme olla edelläkävijöitä myös yrityskulttuurin ja ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta”, kertoo Solitan Suomen maajohtaja Timo Honko.



Tutkimuksen mukaan IT-ammattilaisille tärkeimpiä työnantajan ominaisuuksia olivat työ- ja vapaa-ajan tasapainon tukeminen, työntekijän kehittymistä tukevat johtajat sekä ihmisten kunnioittaminen.



Solita jatkaa kansainvälistä kasvuaan

Huolimatta talouden matalasuhdanteesta Solita on jatkanut kasvua ja kansainvälistymistään. Vuonna 1996 Tampereella perustettu yhtiö on kasvanut yli 2100 työntekijän teknologiataloksi, joka toimii jo yhdeksässä maassa. Viime vuonna Solitalle hakeneiden määrä ylitti 27 000.



Solita sai vuonna 2023 useita tunnustuksia hyvästä työnantajuudesta ja yhtiö valittiin muun muassa maailman kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi naisille teknologia-alalla Women in Tech Global Awards -kilpailussa.



”On suuri kunnia saada niin valtava määrä hakijoita ja tulla tunnustetuksi yhtenä Suomen parhaista työpaikoista teknologia-alalla, joka on moneen toimialaan verrattuna edelläkävijä sekä yrityskulttuurin että rekrytointiprosessien jatkuvassa kehittämisessä”, kommentoi Solitan rekrytoinnista Suomessa vastaava Elina Piipponen.



Universumin Suomen Ihanteellisimmat Työnantajat 2024 -työnantajakuvatutkimuksen tulokset julkistettiin 17.9.2024 virtuaalisessa gaalatapahtumassa.



Universumin asiantuntijatutkimukseen osallistui 8605 vastaajaa 48 toimialalta. Vastaajat edustavat 36 ammatillista ryhmää. Kyselyn toteutettiin aikavälillä lokakuu 2023 – kesäkuu 2024. Universumin tutkimus on maailman laajin työnantajakuvatutkimus, joka toteutetaan vuosittain yli 45 maassa.



