Kokoomuksen Autto: Henna Virkkusen komissaarin rooli on keskeinen Euroopan tulevaisuudelle

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tänään suunnittelemansa uuden komission salkkujaon. Suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) iloitsee Suomen tulevan komissaarin Henna Virkkusen roolista varapuheenjohtajana, jonka vastuulla on teknologinen suvereniteetti, turvallisuus ja demokratia.

”Olen todella iloinen Hennan ja Suomen puolesta. Toisen varapuheenjohtajan rooli yhdistettynä näin painavaan salkkuun on meille erinomainen uutinen. Tämä komissaarin salkku on erittäin merkittävä myös Euroopan tulevaisuuden kannalta, sillä meidän täytyy parantaa kilpailukykyämme suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Tätä tehdään eritoten juuri teknologian ja digitalisaation saralla”, Autto iloitsee.

Virkkunen toimii komission toisena varapuheenjohtaja. Yhteensä varapuheenjohtajia on kuusi. Virkkusen salkkuun kuuluvat muun muassa uusi läpimurtoteknologia, teknologian turvallisuusnäkökulmat sekä oikeusvaltion suojeleminen. Ursula von der Leyen nosti esille teknologisen suvereniteetin yhtenä keskeisistä politiikan aloista.

”Nämä alat ovat kaikki erittäin keskeisiä Euroopalle, ja Henna on tähän komissaarin rooliin loistava valinta. On hienoa, että meillä on Suomesta ollut vahva ehdokas, jolle von der Leyen on luottanut näin painavan roolin”, Autto sanoo.

Nyt julkaistu ehdotettu salkkujako on askel kohti uutta komissiota. Seuraavaksi komissaariehdokkaat ovat Euroopan parlamentin kuultavana, jonka jälkeen jokaisen komissaarin ja koko komission on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä. Komission on oletettu pääsevän aloittamaan työnsä joulukuussa.

”Euroopan parlamentin kuulemiset ovat tärkeä osa prosessia. Toivon, että kuulemiset menevät sujuvasti, jotta uusi komissio pääsee aloittamaan työnsä mahdollisimman pian. Nykyisessä maailmantilanteessa on tärkeää, että kaikki eurooppalaiset instituutiot pääsevät tekemään työtään”, Autto toteaa.