Pienten lasten RS-virusinfektioiden ehkäisy on alkamassa Varsinais-Suomessa

RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on maailmanlaajuisesti yleisin pienten lasten sairaalahoitoon johtava hengitystieinfektioiden aiheuttaja. Noin 2 prosenttia kaikista syntyvistä lapsista joutuu RSV:n vuoksi sairaalahoitoon ensimmäisen ikävuotensa aikana. Vakavan RSV-taudin ja siitä johtuvan sairaalahoidon riski on suurimmillaan alle kolmen kuukauden ikäisillä lapsilla, joista noin 15 prosenttia joutuu sairaalahoitonsa aikana tehohoitoon.

– RSV-infektion ehkäisemiseksi on viime vuosina kehitetty pitkävaikutteinen vasta-aine nirsevimabi, joka annetaan yhtenä pistoksena lihakseen. Se voidaan antaa jo aivan vastasyntyneelle, ja se tarjoaa lapselle hyvän suojan vakavaa RSV-infektiota vastaan koko talven epidemiakaudeksi. Valmiste on hyvin turvallinen, ja se ollut käytössä jo talvella 2023–2024 useissa maissa, joissa se on estänyt 80–90 prosenttia RSV:n aiheuttamasta sairaalahoidosta, Tyks lasten infektiotautien osastonylilääkäri Ville Peltola sanoo.

Suomessa nirsevimabia tullaan tarjoamaan talvikaudella 2024–25 kaikille RSV-epidemian aikana syntyville lapsille sekä niille, jotka ovat epidemian alkaessa alle 3 kuukauden ikäisiä. Tämän lisäksi nirsevimabia tarjotaan tiettyihin vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluville alle 1-vuotiaille lapsille.

Nirsevimabi annetaan yhtenä pistoksena lihakseen. RSV-kauden aikana syntyvät vauvat saavat sen pian syntymän jälkeen synnytyssairaalassa. Vanhemmat vauvat saavat vasta-aineen neuvolakäynnillä. Nirsevimabin voi antaa samassa yhteydessä rokoteohjelman rokotteiden kanssa. Mikäli äiti on saanut RSV-rokotteen odotusaikana, vauva ei tarvitse nirsevimabia.