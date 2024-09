Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 17.9.2024

Edunvalvonta-asioissa maakuntajohtaja Jussi Rämet kertoi Pohjoisen Suomen ohjelman valmistelutilanteesta sekä maakuntahallituksen puheenjohtaja Jussi Ylitalo 19. syyskuuta olevasta kansanedustajatapaamisesta.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava nähtäville

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheen julkiseen kuulemiseen. Ehdotuksen aineisto on nähtävillä 23.9.–24.10.2024. Kaava-alueen kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

Kaavaehdotus taustaselvityksineen on tutustuttavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla sekä liiton toimistolla. Ehdotusta esitellään verkkotilaisuudessa 3.10.2024. Kaavaa valmistelleet asiantuntijat ovat tavattavissa ja vastaavat kysymyksiin kolmessa kaavakahvilassa: 30.9. Haapavedellä sekä 8.10. Pudasjärvellä ja Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusvaihe koostuu seuraavista asiakirjoista: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, vaihemaakuntakaavakartat 1 A ja 1 B, vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset sekä vaihemaakuntakaavan selostus liitteineen. Linkki liitteisiin.

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmasta pyydetään kuntien lausunnot

Maakuntahallitus hyväksyi talousarvion 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2025–2027 jatkovalmistelun pohjaksi. Jäsenkunnilta pyydetään lausunnot luonnoksesta 16.10.2024 mennessä.





Vuoden 2025 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 312 056 euroa, joka on vähentynyt vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 9,7 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuuksia on korotettu 1,9 prosenttia verrattuna vuoden 2024 maksuosuuksiin. Toimintakulut ovat 5 521 752 euroa, joka on vähentynyt edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 9,4 prosenttia. Oman tuotannon hankkeiden määrän pieneneminen näkyy toimintatuottojen ja -kulujen vähentymisenä. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen -223 577 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutetaan 223 577 euroa. Tilikauden yli-/alijäämäksi muodostuu 0 euroa.

Lyhyesti

Maakuntahallitus totesi arvioinnin ja tarkastuksen talousarvion sisältyvän Pohjois-Pohjanmaan liiton talousarvioluonnokseen vuodelle 2025 ja merkitsi asian tiedoksi.

Itäisen Suomen raja-alueille laadittavan siirtymästrategian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystä koskevan tilannekatsauksen. Päivitetty liikennejärjestelmäsuunnitelma on määrä saada valmiiksi lokakuun 2024 loppuun mennessä.

Pohjois-Pohjanmaan liitossa avoimeksi tullut asiakaspalvelusihteerin virka päätettiin lakkauttaa. Tehtävät on mahdollista siirtää osaksi muun henkilöstön tehtäväkuvia.

Maakuntahallitus päätti, että Pohjois-Pohjanmaan liiton toimisto on 1.10.2024 alkaen avoinna arkisin kello 9.00–15.00.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se toteaa Hanna Markkasen jäsenyyden maakuntahallituksessa päättyneeksi vaalikelpoisuuden menettämisen takia ja valitsee uuden jäsenen maakuntahallitukseen. Hanna Markkanen on ilmoittanut muuttavansa 1.9.2024 lukien pois Kempeleestä toisen maakunnan alueelle.

Maakuntahallitus päätti, että kevätkaudella 2025 maakuntahallituksen kokouspäivät ovat 13.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5. ja 9.6.2025. Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 27.5.2025.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät järjestetään 4.–5.11.2024

Pohjois-Pohjanmaan TE2024-seminaari 16.–17.10.2024

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 27.11.2024

Viranhaltijapäätökset ajalta 13.8.-10.9.2024

Toimiston antamat lausunnot ajalta 13.8.-10.9.2024

Esityslistat ja pöytäkirjat

Maakuntahallituksen esityslista

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat