Suvilahteen on avattu uusi pyöräilyrata

Rata sijaitsee Suvilahden suljetun kaatopaikan kyljessä Lekatieltä itään. Radan kaksi sisäänkäyntiä sijaitsevat kaatopaikkaa kiertävän huoltotien varrella (ks. kartta).

Radan pituus on 1,6 kilometriä.

Kulkusuunta vastapäivään

Rata on raivattu maastoon suunnitelman mukaisesti ja se on pinnoitettu murskeella. Korkeuserot ovat hyvin maltillisia, mutta yksittäisiä korkeampia kumpareita radalla on.

Radalla ajetaan vastapäivään, ja sinne on myös tulossa vielä kyltit, jotka osoittavat kulkusuunnan. Radalla on aina käytettävä pyöräilykypärää.

Kaatopaikan aluetta valmistellaan virkistyskäyttöön

Suvilahden suljettua kaatopaikkaa valmistellaan virkistyskäyttöön, ja alueelle on tehty virkistysaluesuunnitelma. Parhaillaan alueella viimeistellään kaatopaikan pintarakennetta, ja tämän työn arvioidaan valmistuvan vuonna 2025.

Virkistysalueita päästään rakentamaan kaatopaikan sulkemisrakenteiden viranomaishyväksynnän jälkeen. Alueelle on suunniteltu muun muassa ulkokuntorataa, lintulavoja sekä Bikepark-maastopyöräreittejä.