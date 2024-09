Ruisrock kutsuu mukaan Siisti Biitsi -talkoisiin

Ruisrock ja Pidä Saaristo Siistinä ry järjestävät siivoustalkoot Ruissalon Kansanpuistossa torstaina 19.9. klo 15–18. Kaikille avoimet talkoot ovat osa Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -ohjelmaa, joka on innostanut ihmisiä siivoamaan omatoimisesti itselle tärkeitä rantoja ympäri Suomea jo yli kymmenen vuoden ajan.



“Ruisrock on tunnettu ainutlaatuisesta miljööstä, ja siksi meille on tärkeää pitää alueesta mahdollisimman hyvää huolta. Siisti Biitsi -talkoista on muodostunut pitkä perinne, ja haluammekin kutsua turkulaiset sankoin joukoin mukaan tekemään hyvää”, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä kertoo.



Pitkäaikainen kumppanuus jatkuu



Ruisrock on Siisti Biitsi -ohjelman pitkäaikaisin yhteistyökumppani. Yhteinen tavoitteemme on säilyttää Ruissalon ja koko Itämeren rannat roskattomina myös tulevaisuudessa. Vuonna 2015 aloitetun yhteistyön jälkeen avoimissa talkoissa on Pidä Saaristo Siistinä ry:n raporttien mukaan Ruissalosta siivottu ainakin 31 160 roskaa, joista yli 14 000 on erilaista muoviroskaa ja tupakantumppeja lähes 10 000.



Ruissalossa arvokasta työtä tekeviä talkoolaisia odottaa iloinen talkootunnelma. Paikan päältä saa roskapihdit ja -pussit, mutta omat hanskat kannattaa ottaa mukaan. Ruisrock ja Pidä Saaristo Siistinä ry järjestävät talkoolaisille pientä tarjoilua. Kaikilla talkoisiin osallistujilla on mahdollisuus osallistua arvontaan, jossa palkintona on kolmen päivän lippu Ruisrockiin 2025. Viime vuoden tapaan myös tällä kerralla maastoon piilotetaan yksi festivaalilippu, jonka löytäjä saa pitää.



Ruisrock-festivaali järjestetään 54. kertaa Ruissalon Kansanpuistossa 4.–6.7.2025.