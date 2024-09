Vaasa Wildlife -festivaali esittelee maailman parhaat luontoelokuvat 25.-29.9.2024 –Tiedotustilaisuus ti 24.9. klo 12–13 Vaasan kaupunginkirjaston Matildassa

Kutsu Vaasa Wildlife–luontoelokuvafestivaalin lehdistötilaisuuteen

Vaasa Wildlife -luontoelokuvafestivaali ja elokuvakilpailu tuovat jälleen maailman johtavat luontoelokuvat ja niiden tekijät Vaasaan 25.–29. syyskuuta 2024.

Vaasassa näytetään festivaalin aikana 118 luontoelokuvaa 46 eri maasta. Elokuvat osallistuivat Vaasa Wildlifen yhteydessä järjestettyyn luontoelokuvakilpailuun, jonka palkinnot jaetaan lauantaina 28.9.2024 Kulttuuritalo Fannyssa. Festivaalin lehdistötilaisuuksissa on haastateltavana kilpailuun osallistuneita kansainvälisiä luontoelokuvantekijöitä.

Wildlife Vaasa -luontoelokuvafestivaalin lehdistötilaisuus

Paikka: Vaasan kaupunginkirjaston Matildassa (entinen kansalaisinfo, 1. krs, Kirjastonkatu 13)

Aika: Tiistai 24.9.2024 klo 12–13

Lehdistötilaisuudessa esitellään vuoden 2024 luontoelokuvafestivaali ja yhteistyökumppanit. Paikalla ovat Malesiasta saapuva yhdeksänhenkinen "Love Grandpa"- koululaiselokuvaryhmä Kota Kinabalun kaupungista ja Tampulan Telipok -koulusta. Kansainvälisestä tuomaristosta paikalla ovat Vesa Heinonen ja Michael van Burk sekä kulttuurikoordinaattori Ilias Missyris ja kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Lisätietoa:

Kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p +358400564469. ilkka.nyqvist@vaasa.fi

tai Ilias Missyris, kulttuurikoordinaattori, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, p.0400 800 302, ilias.missyris@vaasa.fi

Vaasa Wildlife -festivaali esittelee maailman parhaat luontoelokuvat 25.-29.9.2024

12. kertaa järjestettävä kansainvälinen festivaali pidetään 25.–29. syyskuuta 2024.

Viiden päivän ajan yleisö pääsee nauttimaan 118 elokuvasta 46 eri maasta. Kaikki festivaalinäytökset ovat ilmaisia, ja niitä voi seurata Kulttuuritalo Fannyssä, Pohjanmaan museon Terranovassa ja Vaasan kaupunginkirjaston Draama-salissa.

Monipuolinen elokuvakilpailu ja kansainvälisiä vieraita

Elokuvakilpailu keräsi tänä vuonna 720 hakemusta 89 maasta, joista tuomaristo valitsi 118 kilpailuelokuvaa. Näiden elokuvien kautta avautuu globaali näkymä luonnon monimuotoisuuteen, ympäristönsuojeluun ja alkuperäiskansojen ihmisoikeustaisteluihin.

Festivaalin aikana esitetään erityisesti dokumentteja, jotka nostavat esiin alkuperäiskansojen kohtaamat haasteet Etelä-Amerikan sademetsissä, kuten Michael Christoffersenin "Law of the Jungle" ja Matthieu Lietaertin "The Illusion of Abundance", jotka tarkastelevat ihmisoikeusloukkauksia ja ympäristön riistoa.

Molemmat elokuvat esitetään Kulttuuritalo Fannyssä perjantaina 27.9. klo 20, ja niiden yhteydessä kuullaan myös tekijöiden videoviestejä.

Elokuvanäytöksiä eri teemoista

Festivaalilla esitettävät elokuvat on jaettu useisiin teemoihin, kuten pohjoismaiset ja suomalaiset luontoelokuvat, vedenalaiset dokumentit, kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät elokuvat sekä animaatiot ja videotaide.

Tapahtumassa nähdään myös kansainvälisiä ryhmiä, kuten Malesiasta saapuva yhdeksänhenkinen koululaiselokuvaryhmä, joka esittelee elokuvansa "Love Grandpa" torstaina 26.9. klo 10.30 Vaasan pääkirjaston Draama-salissa.

–Ryhmän vetäjä on Borneon saaren pohjoisosassa sijaitsevan Sabahin osavaltion opetuspäällikkö ja vierailemme Suvilahden koulussa seuraamassa suomalaista koulupäivää, kertoo tapahtuman tuottaja Ilias Missyris.

Festivaalilla nähdään myös yhdysvaltalainen opiskelijaohjaaja Johnny Lam Kent State Universitystä Pohjois-Ohiosta. Lamin ”American Bison” esitetään Draama-salissa keskiviikkona 25.9. klo 17. Kreikkalainen ohjaaja Theodore Thermos ja kolmen opiskelijan ryhmä Panteionin yliopistosta Ateenasta esittävät elokuvansa ”Environment without Nature” perjantaina 27.9. Draama-salissa klo 11.30.

Tunnettuja elokuvantekijöitä

Festivaalin ohjelmaan kuuluu myös pitkien elokuvien sarja, jossa esitetään muun muassa

suomalaisen Petteri Saarion "Rap & Raindeer" torstaina 26.9. klo 16.30 Draama-salissa sekä

"Rap & Raindeer" Draama-salissa sekä norjalaisen Asgeir Hegelstadin "A Call from Wild" lauantaina 28.9. klo 15.30 Draama-salissa.

Tänä vuonna näytetään 13 pitkää elokuvaa, ja niiden joukossa on amerikkalainen dokumenttielokuva "Rhino Man", joka sisältää Walesin prinssi Williamin esittelysanat. Elokuvantekijöiden joukossa ovat myös saksalaiset Uwe Müller, joka esittelee elokuvansa "Knock, Knock - The Woodpecker's World" , ja Mio Brehm elokuvallaan "Scandinavia - Into the Darkness".

"Rhino Man" nähdään keskiviikkona 25.9. klo 15.30 Pohjanmaan museon Terranovassa.

Pohjanmaan museon Terranovassa. "Knock, Knock - The Woodpecker's World" nähdään perjantaina 27.9. klo 15 Draama-salissa.

Draama-salissa. "Scandinavia - Into the Darkness" perjantaina 27.9. klo 13.10 Draama-salissa.

Lisäksi

Clément Couturier Ranskasta esittää elokuvansa ”The Forest Archipelago” lauantaina 28.9. klo 14 Draama-salissa ja

Ranskasta esittää elokuvansa ”The Forest Archipelago” Draama-salissa ja Mahmoud Adawi Egyptistä esittelee lasten animaatioprojektinsa ”Mermaid and People” torstaina 26.9. klo 11.57 Draama-salissa.



Aiemmin Itämeripäivänä Vaasassa uutta elokuvaprojektiaan esitellyt uumajalainen Per Hansson vierailee myös luontoelokuvafestivaalilla. Hänen vierailuaan tukee Film i Västerbotten. Kansainvälisen tuomariston jäsenistä paikalla ovat Green Screen -festivaalin lehdistöpäällikkö Michael van Bürk, Kuopion Kirjakantti-festivaalin taiteellinen johtaja Sari Siltavuori Kuopiosta sekä palkitut luontoelokuvaohjaajat Cornelia Volk ja Oliver Goetzl.

Kilpailun voittajat julkistetaan palkintoseremoniassa

Elokuvakilpailun voittajat julkistetaan lauantaina 28. syyskuuta pidettävässä palkintojenjakotilaisuudessa Kulttuuritalo Fannyssä. Palkinnot ovat taiteilija Paula Blåfieldin käsialaa.

Voittajaelokuvat esitetään sunnuntaina 29. syyskuuta Vaasan kaupunginkirjastossa ja Kulttuuritalo Fannyssä. Festivaalin aikana nähdään myös muuta ohjelmaa, kuten Rasmus Söderholmin valokuvanäyttely, vaasalaisen Mirjam Silvénin runoesitys sekä lapsille suunnattu työpaja taiteilija Nousin Jafarzin johdolla.

Lisätietoa festivaaliohjelmasta ja näytöksistä löytyy osoitteesta wildlife.vaasa.fi.