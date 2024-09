Ohjelmistoyritys Groweo kiihdyttää kasvuaan CapMan Growthin 6 miljoonan euron sijoituksella

Groweon pilvipohjainen teknologia tarjoaa yrityksille helpon tavan hankkia liidejä ja hallinnoida niitä yrittäjän arkeen sopivilla tavoilla. Groweon toimintapa on mahdollistanut digitaalisen myynnin, markkinoinnin, rekrytoinnin ja asiakaspalvelun vauhdittamisen kokonaan uudelle asiakassegmentille, kun pienemmätkin yritykset pääsevät mukaan hyödyntämään työkaluja joiden hyödyntäminen on aiemmin vaatinut raskaita ohjelmistoja tai suuret markkinointiresurssit.

“Olemme todella vaikuttuneita Groweon kasvuvauhdista lyhyessä ajassa. Heidän ratkaisunsa on paketoitu vastaamaan selkeää markkinatarvetta, minkä lisäksi yhtiön nopean kasvun mahdollistaa erittäin hyvin rakennettu kaupallinen malli. Näemme Groweossa erinomaisen kasvupotentiaalin, ja odotamme innolla yhteistyötä tiimin kanssa yrityksen viemiseksi kansainvälisille areenoille,” sanoo CapMan Growthin Partner Tomi Alén.

“On hienoa saada CapMan Growth tukemaan kasvumatkaamme. Olemme kasvaneet yli 300% vuodessa, teknologiamme on omaa kehitystyötä ja kassavirtamme on positiivinen. CapManin tuella voimme täysipainoisesti panostaa teknologia- ja tekoälykehitykseen sekä vauhdittaa laajentumista uusille markkinoille.”, jatkaa Janne Mäenpää, yksi Groweon perustajista.



“Groweon tuotekehityksen roadmap on markkinoijan näkökulmasta todella kiinnostava. Erityisesti tekoälyn hyödyntäminen uusilla tavoilla osana tätä teknologiaa tulee vielä radikaalisti tehostamaan pienyritysten mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa kokoaan suurempia vastaan.”, toteaa Jami Pankakari, Groweon CMO.