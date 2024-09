”Kantasolusiirteen saaminen merkitsee koko elämää”

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tuottaa sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavia turvallisia ja tehokkaita verivalmisteita sekä laboratoriopalveluja. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolu- ja elinten siirtoja tukevia palveluita.



Veripalvelu ylläpitää Suomen Kantasolurekisteriä. Rekisterissä on vapaaehtoisten henkilöiden tiedot, jotka ovat luvanneet luovuttaa veren kantasoluja niitä tarvitseville potilaille.



Kantasolurekisterissä on tällä hetkellä noin 73 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti eri maiden rekistereissä on yhteensä yli 42 miljoonaa jäsentä. Suomen Kantasolurekisteri perustettiin vuonna 1992.



Suomi oli yksi ensimmäisistä Euroopan maista, joissa kantasolusiirtotoiminta käynnistyi. Suomen ensimmäinen kantasolusiirto tehtiin 50 vuotta sitten Lastenklinikalla, vuonna 1974.