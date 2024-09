Siiri Enorannalle Anni Swan -mitali teoksesta Maailmantyttäret

Anni Swan -mitali on Suomen vanhin edelleen jaettava lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto, ja se jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1961. IBBY Finland -järjestö jakaa mitalin joka kolmas vuosi kotimaiselle lasten- tai nuortenkirjalle, joka on taiteellisesti korkeatasoinen ja aiheenkäsittelyltään sekä ilmaisultaan omintakeinen.

Siiri Enorannan vuonna 2022 ilmestynyt Maailmantyttäret-romaani on utopia ja moderni tyttökirja, joka etenee viiden kertojan voimin. Se käsittelee monitasoisesti mm. tyttöyttä, ystävyyttä, kehollisuutta, seksuaalisuutta ja yhteiskuntaa. IBBY Finland ry:n arvostelulautakunnan puheenjohtaja, kasvatustieteen tohtori ja Helsingin yliopiston lehtori Jaana Pesonen kuvailee teosta näin:

”Maailmantyttäret on vaikuttava utopiaromaani, joka puhuttelee lukijaa monin tavoin. Enorannan mestarillinen ja runsaudessaan häkellyttävä teos on ihmeellinen matka lähitulevaisuuteen. Teoksen keskiössä ovat ilmastokriisin, pandemioiden ja teknologiamurroksen lisäksi myös ikiaikaiset aiheet, kuten rohkeus ja tyttöjen ystävyys. Romaanin vaihtuva kertojaviisikko on sen ehdoton vahvuus: moninainen ja samalla uskottava.”

Muut Anni Swan -mitaliehdokkaat olivat:

Maija Hurme: Kaikki löytämäni viimeiset (Etana Editions 2022)

Jani Toivola ja Saara Obele: Roni-sarja (Otava 2021–2023)

Anne Vasko: trilogia Lentopusu, Ponin häntä ja Hattu (Etana Editions 2019–2023)

Leena Virtanen ja Sanna Pelliccioni: Suomen Supernaisia -sarja (Teos 2018–2023)

Palkinto jaettiin 20.9.2024 Pohjoismaisessa Kulttuuripisteessä Helsingissä.

Lisätietoa palkinnosta:

IBBY Finlandin arvostelulautakunnan puheenjohtaja

Jaana Pesonen, jaana.j.pesonen@helsinki.fi / 040-588204