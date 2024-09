Osuuskauppa Suur-Savolla onnistunut kesäkausi - autokaupasta luopuminen supisti liikevaihtoa

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi

Marketkaupan liikevaihto kasvoi alkuvuonna varsinkin Prismoissa ja S-marketeissa. Toimialan kokonaiskasvu oli 5,4 milj. euroa (+3,1 %). Selkeintä kasvu oli ruokakaupassa, jossa markkinaa vahvempi myynnin kehitys on jatkunut koko alkuvuoden. Yleinen tiukka taloustilanne on haastanut erikois- ja käyttötavarakauppaa, jossa liikevaihto supistui 0,8 milj. euroa (-4,0 %), mitä voidaan pitää alan kehitys ja olosuhteet huomioiden kohtuullisena. Liikennekaupassa liikevaihdon kehitykseen vaikutti polttonesteiden hintataso, joka on ollut edellisvuotta matalampi. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 2,1 milj. euroa (-3,6 %). Toimialan sisällä marketit ja ravintolat osoittivat elpymisen merkkejä, ja polttonesteiden litramäärien kehitys on ollut positiivinen. Matkailu- ja ravitsemiskaupassa kuluva vuosi on ollut pitkästä aikaa normaali, joskin yleinen tiukka taloustilanne haastoi koko toimialaa. Liikevaihto kasvoi 0,2 milj. euroa (+1,4 %) edellisestä vuodesta. Myös kesäkauppa eri tapahtumien kautta tarkasteltuna onnistui hyvin. Mikkelin Pesula Oy:n liikevaihto kasvoi 0,2 milj. euroa (+4,1 %) edellisvuodesta. Konsernin muu toiminta on lähinnä vuokratuottoja.

Tulos edelleen vakaalla pohjalla

Osuuskauppa Suur-Savo -konsernin toiminnan tulos tammi-elokuussa oli 8,4 milj. euroa, mikä on edellisvuoden tasoa. Autokaupasta luopuminen siirsi osan konsernin kiinteistä kuluista muille toimialoille, mutta niiden vaikutus pystyttiin tasapainottamaan. Merkittävä osa konsernin tuloksesta tulee edelleen ruokakaupasta.

Merkittäviä uudistuksia toimipaikkaverkostossa

Toimipaikkaverkoston uudistuksiin käytettiin alkuvuonna yhteensä 11,2 milj. euroa. Markettoimialalla isommat koko myymälän peruskorjaukset ja uudistukset tehtiin S-market Mäntyharjussa ja Mikkelin Urpolassa. Savonlinnan ja Pieksämäen Prismoissa tehtiin tuotealueiden uudistuksia. Prisma Mikkelin peruskorjaus alkoi elokuussa. Sokos Mikkeli uudistui ja siirtyi kokonaisuudessaan Kauppakeskus Stellan katutasoon. Osuuskaupan ensimmäiset ruokarobotit ilmestyivät Mikkelin katukuvaan juhannuksen alusviikolla. Majoitus- ja ravitsemiskaupan toimialalla avattiin Mikkelissä huhtikuun lopussa Pruuvi-ravintolan entiseen tilaa aasialaistyylinen Mikio Kitchen & Bar. Toukokuussa valmistui Sokos Hotel Vaakuna Mikkelin huoneuudistus. Vaakunan uudistus on jatkunut Frans & Michellen ravintola- ja keittiötilojen remontilla, jossa myös vanhat yökerhon tilat uudistettiin aamiais- ja tapahtumatilaksi. Mikkelipuistoon sijoittuvan saunamaailman rakentaminen käynnistyi elokuun alussa. Syksyn aikana ABC Kuortin, Pitkäjärven ja Juvan sähköautojen latauskenttiä laajennetaan.

Henkilöstö

Elokuun lopussa Osuuskauppa Suur-Savossa työskenteli 1310 henkilöä. Kesän aikana työllistettiin yhteensä yli 1000 kesätyöntekijää ja Tutustu ja tienaa ‑harjoittelijaa.

Osuuskauppa Suur-Savon palveluksessa on 77 henkilöä, joiden kansalaisuus on joku muu kuin Suomi. Majoitus- ja ravitsemiskaupassa 24 henkilöä, liikennekaupassa 22 henkilöä, siivouspalveluissa 26 henkilöä ja marketkaupassa 5 henkilöä. Kokonaislukuun ei sisälly vuokrafirmojen kautta tulevat henkilöt.

Näkymät loppuvuodelle

Yleinen tiukka taloustilanne haastaa loppuvuoden osalta kauppaa, mutta näköpiirissä on jo ennusmerkkejä varovaisesta kasvusta. Monista epävarmuustekijöistä huolimatta Osuuskauppa Suur-Savon lähtötilanne loppuvuoteen on hyvin sujuneen kesäkauden ansiosta kohtuullisen suotuisa.

Osuuskaupan liikevaihtoennuste vuodelle 2024 on noin 413 milj. euroa. Alkuvuoden tuloksen perusteella koko vuoden toiminnan tulosennuste on 10 miljoonaa euroa.