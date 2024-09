Useamman vuoden kokemukset vesienpalautuksesta kerättiin oppaaksi

Vesienpalautus eli vespaus on soiden ennallistamisen menetelmä, missä vettä johdetaan suon luontaiselta tai luontaiseksi oletetulta valuma-alueelta johdeojan avulla takaisin kuivuneelle suolle. Suojelusoilta on tunnistettu vesienpalautukseen soveltuvia kuivuneita kohteita 471. Helmi-toimintaohjelmassa tavoitteena on palauttaa luontaisia vesiä 400 kuivuneelle kohteelle vuoteen 2030 mennessä.

Käytännön opas apuna vesienpalautuksessa

Vesienpalautus suojelusoille: opas käytännön toimijoille sisältää vesienpalautuksen taustoitusta ja yksityiskohtaiset ohjeet vesienpalautuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä seurantaan. Vesienpalautusta on oppaassa esitelty myös useamman käytännön esimerkin avulla.

- Oppaan toivotaan tuovan vesienpalautusta menetelmänä paremmin toimijoiden tietoon ja auttamaan vesienpalautuksen toteutuksessa suunnittelusta lähtien. Opas toivottavasti myös edistää Helmen vesienpalautukselle asettamaa 400 vespauskohteen tavoitteen saavuttamista, kertoo hankekoordinaattori Anna-Liisa Granqvist Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Opas toteutettiin laajassa yhteistyössä eri organisaatioissa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Oppaan laadintaa on koordinoinut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja siihen ovat osallistuneet Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus Luontopalvelut ja Metsätalous Oy, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.



Oppaaseen voit tutustua täällä: https://www.doria.fi/handle/10024/189916