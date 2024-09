Lasten kulttuuriviikot käynnistyvät – iloa ja elämyksiä Lätäkössä koko perheelle lokakuussa

Tarjolla on paljon avointa toimintaa koko perheelle 1.–31.10.2024.

Ohjelman kohokohtia:

Ti 1.10. Lätäkön avajaiset | klo 17.00–20.00 | Pääkirjasto, Kirjastonkatu 13

Avajaisissa nähdään Circus Simonin esitys We are the champions, jossa huumorilla käsitellään saavutuksia. Esitys sisältää jalkapallojongleerausta, tasapainoilua ja yleisön osallistamista. Sopii koko perheelle.

Taideloiskahdukset – iloa ja elämyksiä koko perheelle

Taideloiskahdukset tarjoavat lapsille ja lapsiperheille luovia työpajoja ja esityksiä. Tapahtumat järjestetään pääkirjastolla, ja niissä tuodaan esiin eri taiteenlajeja.

La 5.10. Lamppukärpänen | klo 10.00–14.00 | Draama-sali

Suomenkielinen teatteriesitys klo 10.15, ruotsinkielinen klo 13.00. Lisäksi Öttiäistyöpaja on avoinna esitysten välillä Studio Lätäkössä.

La 12.10. Merihirviö-luento | klo 12.00–13.00 | Draama-sali

Roskatyöpaja avoinna ennen ja jälkeen luennon, klo 11.00–11.45 ja 13.15–14.00.

La 19.10. Sanaton konsertti | klo 10.00–14.00 | Draama-sali

Sanaton esitys tarjoaa musiikkia ja liikettä kaikille, esitykset klo 11.00 ja 13.00. Työpaja Tekolätäköllä kirjaston pihalla ennen ja jälkeen esitysten.

To 31.10. Aaveiden ilta | klo 17.00–20.00 | Pääkirjasto, Kirjastonkatu 13

Lätäkön päättää koko perheen Aaveiden ilta. Kauhukäytävä avautuu, ja osallistujat voivat pukeutua naamiaisasuihin. Ikäsuositus 3–18-vuotiaille.

Päin seiniä -kampanja – lasten taidetta esillä ympäri Vaasaa

Lokakuussa vaasalaiset päiväkotilapset tuovat taidetta kaupunkilaisten nähtäville. Esimerkiksi Fyrrykartanossa ja Palosaaren päiväkodissa nähdään lasten luomia taideteoksia luonnonmateriaaleista.

Puhutaan kasvatuksesta -keskusteluilta 9.10.

Avoin keskustelutilaisuus lapsiperheille ja kasvatusasioista kiinnostuneille järjestetään 9.10. klo 16.45–18.00 pääkirjastolla. Keskustelussa pureudutaan muun muassa hyvään vanhemmuuteen ja lapsen kasvatuksen haasteisiin. Tilaisuudessa ovat mukana kasvatusvaikuttaja, tietokirjailija ja rehtori Jarno Paalasmaa ja muita kasvatusasiantuntijoita. Lapsille on tarjolla samanaikaisesti työpajoja Studio Lätäkössä. Avoimen vanhempainillan järjestää yhteistyössä Vaasan Rudolf Steiner -koulu, Vaasan kaupungin hyvinvointipalvelut ja Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut.

Kolmatta kertaa järjestettävä Lätäkkö on jo vakiinnuttanut asemansa vaasalaisella tapahtumakentällä. Sitä tehdään yhdessä laajan lastenkulttuuriverkoston kanssa.

Katso koko ohjelma: vaasa.fi/latakko