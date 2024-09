Taliin esitetään uutta luonnonsuojelualuetta

Tuleva luonnonsuojelualue sijaitsee Mätäjoen varrella Talissa Talin Golf-kentän vieressä. Alueen pinta-ala on 16,2 hehtaaria. Alue käsittää Mätäjokea ympäröivän lehtometsän ja siihen liittyvät luhta-alueet. Eteläosassa rajaus sisältää golfkentän ja Ison Huopalahden välisen ruovikko- ja luhta-alueen, kosteaa lehtoa ja hieman lehtomaista kangasmetsää. Alueen länsiosassa on laaja alue Helsingissä harvinaista runsasruohoista ruokoluhtaa. Kaakkoisreunalla on vanhaa kuusivaltaista lehtoa ja lehtomaista kangasta. Lehtipuuta on paljon, muun muassa koivua ja vaahteraa.

Mätäjoen varrella idempänä golfkentän kohdalla on lehtipuuvaltaista lehtoa, jonka puusto on lähinnä kookasta tervaleppää. Siirtolapuutarha-alueen tuntumassa on myös istutettuja poppeleita, vuorijalavia, vaahteroita ja saarnia.

Suojelualueen länsiosa on linnustollisesti arvokas, I arvoluokan kohde Helsingissä. Alue on ollut pitkään metsänhoitotoimien ulkopuolella. Runsaan lahopuuston vuoksi monet tikat viihtyvät alueella. Alueen pensaikoissa pesivät muun muassa viitakerttunen ja luhtakerttunen.

Runsas lahopuusto tekee alueesta myös erinomaisen kääpäkohteen. Lajistoon kuuluu silmälläpidettäviä ja alueellisesti uhanalaisia lajeja sekä useita muita vaateliaita, harvalukuisia tai arvokkaita metsäelinympäristöjä pääkaupunkiseudulla ilmentäviä kääpä- ja orvakkalajeja.

Alueelle esitetään luonnonhoidollisina toimenpiteinä vieraslajien torjuntaa laajoille alueille ja virtavesilajiston elinolosuhteiden parantamista. Liikkumista ohjataan pois kulutusherkiltä ja arvokkaimmilta kasvillisuus- ja linnustokohteilta. Liikkumisen turvallisuutta parannetaan uusilla opasteilla, polkujen merkinnöillä, sulkemalla metsästä golfkentälle johtavia polkuja risuaidoin ja asettamalla varoituskylttejä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on luonnonsuojelun lisäksi ohjata ja kanavoida alueen virkistyskäyttöä luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi. Hoitotoimenpiteiden toteuttamisessa pyritään käyttämään luontoa mahdollisimman vähän vahingoittavia menetelmiä ja hoitokalustoa. Hoito- ja käyttösuunnitelman on laatinut Luontoselvitys Metsänen Oy yhdessä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n kanssa.