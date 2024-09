Helsingin ensimmäinen teemaleikkipuisto on valmistunut

Teemaleikkipuisto on suunniteltu ja toteutettu yhdessä lastenkirjailija Linda Liukkaan ja maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n kanssa, ja on tiettävästi maailman ensimmäinen tietokoneteemainen leikkipuisto. Puistossa lapset pääsevät tutustumaan tietokoneiden ja ohjelmoinnin maailmaan, ja voivat esimerkiksi opetella kirjoittamaan nimensä binääriluvuin.



Leikkipuistosta on luotu elämyksellinen oppimisympäristö, jota myös leikkipuisto-ohjaajat ja puistossa vierailevat opettajat voivat hyödyntää. Leikkialueen kohokohta ovat värikkäät ja teemalliset erikoisleikkivälineet, jotka on valmistanut palkittu leikkivälinevalmistaja Monstrum. Kohde on heidän ensimmäinen Suomessa.



"On jännittävää suunnitella puistoa lapsille, joille leikki tarkoittaa tietokonepelimaailmaa hiekkalaatikon sijaan. Ruoholahden leikkipuisto tarjoaa uudelle sukupolvelle jotakin uutta. Digitaalisessa maailmassa lapset ovat käyttäjiä, mutta leikkipuistossa he ovat tekijöitä. Puisto luo muistoja ja auttaa lapsia näkemään tietokoneiden maailman lähestyttävänä. Olen inspiroitunut Reggio Emilia -filosofiasta, jossa ympäristö nähdään kolmantena kasvattajana vanhempien ja opettajien ohella. Toivon, että puistosta tulee yhdenvertainen paikka oppia leikin kautta teknologiasta", Liukas sanoo.

Leikkipuisto Ruoholahden peruskorjauksessa on uusittu myös puiston istutukset sekä puiston aitaukset ja valaistus. Puiston valaistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota vuodenaikojen vaihteluun. Erikoisleikkivälineet ovat saaneet oman kohdevalaistuksen ja sisääntulo on helppo löytää maahan heijastettavan gobo-valaistuksen ansiosta.

Puiston uusilla istutuksilla on lisätty kasvilajiston monipuolisuutta ja samalla puisto on saanut kaivattua varjostusta leikkialueille. Puistossa on myös uusi monimuotoisuus- ja pölyttäjäteemainen opetuksellinen istutusalue opastauluineen.

Syyskuun ajan, joitakin nurmikkoalueita suojaa vielä työmaa-aidat, jotka poistetaan lokakuun alkuun mennessä.

Esteetön ja monipuolinen leikkipuisto luotiin yhdessä

Puiston suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä pedagogisten asiantuntijoiden kanssa. Myös puiston käyttäjiä, alueen lapsia ja kasvatuksen ja koulutuksen työntekijöitä, on kuultu puiston suunnittelussa.



Kuten Helsingin kaikkien leikkipuistojen suunnittelussa, myös Ruoholahdessa on huomioitu esteettömyys ja rauhalliset sopet niitä kaipaaville. Lähtöajatuksena on tarjota jokaiselle jotain.

Sarjassaan ensimmäinen teemaleikkipuisto

Helsingissä on kattava leikkipuistoverkosto, jota on tarkoitus täydentää kehittämällä nykyisiä puistoja sekä rakentamalla eri puolille kaupunkia useampia teemaleikkipuistoja tai -leikkipaikkoja. Ruoholahden tietokoneteemainen leikkipuisto on näistä ensimmäinen. Suunnittelu tapahtuu toimialan yhteistyönä käyttäjiä kuunnellen.



Teemaleikkipuistokohteiden valinnassa huomioidaan hyvät liikkumisyhteydet tai esimerkiksi sijainti kaupunkiuudistusalueella, aluekeskuksessa tai kaupunginosapuistossa. Puiston teema voi nousta ympäröivästä alueesta, kuten Ruoholahdessa, jossa on paljon ICT-alan yrityksiä. Teema voi liittyä myös kulttuuriin tai puiston toiminnallisuuksiin.



Kaupungin leikki- ja pelialueita kunnostetaan noin kerran 15 vuodessa.

Leikkipuisto Ruoholahden avajaisia vietetään 1. lokakuuta

Leikkipuiston viralliset avajaiset pidetään tiistaina 1.10.2024. Luvassa on juhlapuheita, musiikkia ja leikkimielisiä tehtäviä lapsille leikkipuiston uusien leikkivälineiden parissa.

Toiminta uudessa leikkipuistossa jatkuu tuttuun tapaan. Arkipäivisin puistossa on ammattitaitoisia ohjaajia sekä monenlaista toimintaa.

Johtava leikkipuisto-ohjaaja Tiina Mesiniemi odottaa innokkaasti uusia leikkijöitä.

"Toivotamme ilolla tervetulleiksi pienet ja isommatkin leikkijät läheltä ja kaukaa leikkimään uudistuneeseen Ruoholahden leikkipuistoon. Leikillisyys ja leikki ovat pääteemojamme toiminnan suunnittelussa. On ihanaa, että rakennettu leikkiympäristömme on värikäs, leikkisä ja houkutteleva kaikkina vuoden aikoina. Uutena toimintona kokeilemme tässä leikkipuistossa myös ohjattuja leikkikierroksia ryhmille, eli päiväkodit ja koulut voivat varata oman ajan ja tulla tutustumaan puistoon ja sen pedagogiikkaan."