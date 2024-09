Tutkimushanke käyntiin: Tehdasmelun vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin selvitetään

Työterveyslaitos ja A-Insinöörit käynnistävät Suomessa harvinaislaatuisen tutkimushankkeen, jossa selvitetään teollisen äänimaiseman vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin, oppimiseen ja työn sujuvuuteen. Kaksivuotista tutkimushanketta rahoittaa Työsuojelurahasto sekä viisi tutkimushankkeeseen osallistuvaa teollisuusyritystä.

– Meluisa äänimaisema on teollisten työpaikkojen erityinen tunnuspiirre. Siitä huolimatta metelin ja ääniympäristön vaikutusta työhön on selvitetty aiemmin vain toimistotyössä. Näkökulmaa on korkea aika laajentaa teollisuudessakin kuulolle vaarallisesta melusta siihen, miten paljon melu häiritsee ja vaikuttaa työn tekemiseen ja tuottavuuteen, erikoisasiantuntija Esa Nousiainen A-Insinööreistä toteaa.

Teollisuustyöntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä on yleensäkin tutkittu hyvin vähän. Kokonaisvaltaisissa hyvinvointitutkimuksissa ja keskusteluissa teollisuustyöntekijät ovat jääneet paitsioon, vaikka teollisuus työllistää noin 14 prosenttia suomalaisista, ja sen merkitys kansantaloudelle on huomattava.

– Teollisuustyötä on lähestytty lähinnä vakavien fyysisten työturvallisuusriskien ja tapaturmavaarojen näkökulmasta. Jotta voimme pitää huolta teollisuustyöntekijöiden jaksamisesta, osaamisen kehittymisestä ja työllistymiskyvystä, meidän on ymmärrettävä paremmin niihin liittyviä esteitä ja edellytyksiä teollisessa työssä. Tämä on tärkeää yhteiskunnankin kannalta, tutkimuspäällikkö Anu Järvensivu Työterveyslaitoksesta sanoo.

Häiritsevä ääni on stressitekijä, jolla on monia välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisen toimintaan ja hyvinvointiin. Se vaikuttaa työn laatuun, havainnointiin ja oppimiseen sekä vaaratilanteiden arviointiin ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Meluisan työympäristön haittoja on jo pitkään tuotu esiin avotoimisto- ja muissa toimistoympäristöissä.

Syyskuussa alkaneessa A-Insinöörien ja Työterveyslaitoksen monitieteellisessä hankkeessa tutkitaan mm. koneiden, kuljetusten, kolahdusten, työkalujen ja huutojen erilaisia merkityksiä työntekijöille. Akustisen ääniympäristön ohella tarkastelun kohteena on äänimaisema eli myös ihmisten omat kokemukset ja tulkinnat äänistä. Tutkimusryhmässä yhdistyvät psykososiaaliset, työympäristöpsykologiset, työlääketieteen ja työterveyshuollon sekä akustiikan näkökulmat.

Tutkimuksessa ovat mukana teollisuuden alan yritykset Nokian Renkaat, Ruukki Construction, Teollisuuden Voima, AGCO Power sekä Promeco.