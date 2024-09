Valkoposkihanhien muutto ei ole vielä käynnistynyt

Helteisen ja osin vastatuulisen jakson jälkeen on vihdoin havaittu syksyn merkkejä lintumaailmassa ja myös valkoposkihanhien muuton arvioidaan alkavan viikon sisällä.

Suomen oma pesimäkanta on edelleen rannikkoalueella. BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan parin viikon jakson suurimmat määrät on laskettu Vaasan ja Helsingin väliltä. Suurin yksittäinen havainto on tehty 11.9. Espoon Laajalahdella, jossa havaittiin 5 030 lepäilevää valkoposkihanhea.

Toistaiseksi Barentsinmeren pesimäkannan valkoposkihanhia ei ole vielä havaittu Suomessa. GPS-lähetinhanhet eivät näytä vielä Venäjän puolen sijaintejaan, sillä kesän aikana kerätyn datan purku vaatii hyvän mobiiliverkon. Toistaiseksi emme tiedä, onko GPS-hanhia muuttanut lähemmäs Suomea esimerkiksi Vienanmeren rannoille.

Näkyykö muutoksen tuulet jo sääennusteissa, Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen?

”Venäjän tundralla harvinaisen lämmin ilma on pitänyt ruokailumaat vihreinä, ja lounainen vastatuuli on estänyt arktisten hanhien muuton alkamisen. Raju muutos on kuitenkin tulossa, sillä viikonloppuna syvä matalapaine parkkeeraa Jamalin niemimaan seudulle. Matalapaineen länsipuolelle Barentsinmeren tienoille aukenee pohjoinen-luoteinen kylmän ilman purkaus, jossa voi sataa jopa lunta. Se avaa hanhien muuttohanat täysille. Niinpä ensi viikolla on odotettavissa valkoposkihanhien runsasta saapumista Itä-Suomen pelloille niinä päivinä, joina muuttosää on hyvä.”

Jos ennusteet pitävät paikkansa ja ajoittain varsin navakat luoteistuulet vallitsevat, on oletettavaa, että ensi viikon suurimmat valkoposkihanhiparvet tavataan kaakkoisrajan seudulla. Muuton arvioidaan näkyvän erityisesti Värtsilän ja Parikkalan välillä. Osa hanhista saattaa muuttaa kokonaan Suomen kaakkoispuolelta, jolloin muutto tapahtuu Venäjän puolella.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa

Edellisvuosien tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhen muuton etenemistä pesimäalueilta Suomeen ja siitä eteenpäin talvehtimisalueille. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta rahoitti ympäristöministeriö.

Lähteet ja linkkejä