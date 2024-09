Lappiin laaditaan historian ensimmäinen yrittäjyysstrategia

Strategia toimii konkreettisena työkaluna niin yrityspalvelutoimijoille kuin yrityksillekin ja laatimisessa osallistetaan laajasti eri sidosryhmien edustajia. Lapin yrittäjyysstrategia toteuttaa osaltaan valtakunnallista yrittäjyysstrategiaa.

– Lapin ELY-keskus on ensimmäisten alueiden joukossa Suomessa laatimassa alueellista yrittäjyysstrategiaa. Lapilla on valtava kasvupotentiaali monilla eri sektoreilla ja yrittäjyysstrategia on tärkeä työkalu Lapin kasvun edistämisessä yrittäjyyden kautta, sanoo johtaja Marja Perälä Lapin ELY-keskuksesta.

Strategiatyön alussa laaditaan nykytila-analyysi hyödyntäen tutkimuksia, selvityksiä ja tilastoaineistoja. Varsinaiseen strategiatyöhön osallistetaan monipuolisesti yrityksiä ja eri toimijoita haastatteluiden, kyselyiden, työpajojen ja kuulemistilaisuuksien muodossa.

Strategiatyö käynnistyy syyskuussa 2024 nykytilan kuvauksen laadinnalla. Strategia valmistuu kokonaisuudessaan elokuussa 2025. Strategian julkaisun jälkeen järjestetään syksyllä 2025 strategian toimeenpanoa tukevia tilaisuuksia.

– Yrittäjyysstrategiaa tehdään osallistaen eri osapuolia ja hyödyntäen aktiivisesti tausta-aineistoja. Näin voidaan varmistaa se, että strategiadokumentista tulee aidosti mahdollisimman toimiva työkalu Lapin yrittäjyyden toimintaedellytysten mahdollistajille, toteaa yksikön päällikkö Satu Huikuri Lapin ELY-keskuksesta.

Lapin yrittäjyysstrategia laaditaan Lapin ELY-keskuksen ja sen ESR-rahoitteisen Strategista kasvua muutoksessa – hankkeen johdolla. Strategian laadinnasta vastaa Owal Group Oy yhteistyössä Arctic Factoryn ja Mikko Kesä Oy:n kanssa.