Susi tappoi kokeneen hirvikoiran Juvalla

Ikävä tapaus sattui lauantaina 14. syyskuuta 2024 Juvalla myöhään iltapäivällä, kun susi hyökkäsi karjalankarhukoiran kimppuun ja puri sen selkärangan poikki. Siihen asti koiran omistaja oli seurannut hirven jälkien perään lähteneen metsästyskoiransa liikkeitä tutkapannan välityksellä noin puolen kilometrin päästä. Hän oli ehtinyt ajaa tapahtumapaikalle nopeasti, mutta silloin oli ollut jo liian myöhäistä. Koira retkotti kuolleena maassa läheisen metsätien tuntumassa.



– Omistaja havahtui siihen, kun vain hetken irti ollut Sara-koira pysähtyi yhtäkkiä ja jäi paikoilleen. Siinä meni vain muutama minuutti, kun hän kerkesi paikalle, Maivalan metsästysseuran puheenjohtaja Mika Väänänen kuvailee tapahtumia.



– Susi oli puremanjälkien perusteella ottanut hampaillaan koiraa selkärangasta kiinni ja purrut sen poikki. Taistelujälkiä ei näkynyt, hän sanoo vakavana.



Susihyökkäys sattui läheisen maatilan lähistöllä, vain 200 metrin päässä siitä.

– Epäiltiin, että susi olisi makoillut siinä pellonreunassa ja kyttäillyt tilan kotieläimiä – vuohia, lampaita ja hevosia – kun koira meni siihen suden reviirille, Väänänen arvelee.



Samaan aikaan hänen tietojensa mukaan talon pihassa nukkui lastenvaunuissa pieni lapsi. Tiettävästi samasta sudesta on useita näköhavaintoja eri puolilla kylää. Samainen peto on pyörinyt asukkaiden pihoilla jo pari viikkoa sitten, kun se on tallentunut riistakameroihin.

– Onkohan tämä joku häiriösusi vai mikä, kun se pyörii täällä asutusten lähellä. Kuukauden sisällä sudesta on ollut jo useita näköhavaintoja ja sen on nähty liikkuvan samalla alueella pitkin kesää keväästä alkaen. Suden karkottaminen tuskin toisi apua tilanteeseen, vaan tällöin ongelma siirtyisi muualle, Väänänen pohtii.



Peto herättääkin huolta paikallisissa asukkaissa, jotka pelkäävät lastensa ja eläintensä puolesta.

– Ei tällä seudulla uskalla päästää enää koiraa metsään eikä oikein muuallekaan, kun susi pyörii isolla alueella, Väänänen toteaa.



MMM:n suupetotyöryhmä kehittää suurpetolainsäädäntöä

Hallitusohjelma toteaa suurpedoista seuraavaa: ” Suurpetopolitiikkaa on hoidettava tavalla, joka huomioi myös sosiaalisen kestokyvyn. Suurpetojen kannanhoidollinen metsästys turvataan lainsäädännöllä. Jo aloitettua työtä kannanhoidollisen sudenmetsästyksen mahdollistamiseksi jatketaan eduskunnan päätöksen mukaisesti.”

Maa- ja metsätalousministeriö on keväällä 2024 asettanut asiantuntijatyöryhmän suden ja muiden suurpetojen poikkeuslupakäytäntöjen kehittämiseksi. Työryhmän yhtenä tehtävänä on tehdä ehdotuksia niin sanottujen kannanhoidollisten poikkeuslupien mahdollistamiseksi. Työryhmän toimiaika kestää 15.10.2024 asti.

Metsästäjäliitto on esittänyt jo pitkään, että Suomen suurpetolainsäädäntöä ja hallintoa kehitettäisiin Ruotsin mallin mukaisesti. Tavoitteena tulisi olla selkeät lakiin perustuvat linjaukset maamme suurpetojen määrästä, kannanhoidon tavoitteista ja kannanhoidollisen metsästyksen toteutuksen reunaehdoista niin, että myönnetyt kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvat eivät kaatuisi oikeuskäsittelyssä. Lue asiasta lisää täältä: https://metsastajaliitto.fi/uutiset/metsastajaliitto-kattava-remontti-suurpetojen-lainsaadantoon-ja-hallinnointiin

Tiesitkö tämän koiravahingon korvaamisesta:

Metsästyskaudella 2023-2024 sudet raatelivat tai tappoivat 66 metsästyskoiraa metsästäjien epävirallisen ilmoitusjärjestelmän mukaan. Syksyllä aktiivisimman jahtikauden aikaan metsästyskoiria joutuu suden suuhun jopa joka toinen päivä. Koirien käyttö vähenee vuosi vuodelta susien määrän kasvaessa, sillä luonnollisesti koiranomistajat pyrkivät suojelemaan koiriaan susilta. Silti vahinkoja tapahtuu.

Jos susi tappaa koiran, on siitä mahdollisuus saada rahallista korvausta. Suden aiheuttamasta koiravahingosta tulee ilmoittaa viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Näin tieto vahingosta päätyy myös riistavahinkorekisteriin.

Toimi näin petovahingon sattuessa

Ilmoita pedon aiheuttamasta vahingosta heti vahinkokunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilölle. Ilmoita myös poliisille.

Varo jälkien peittymistä.

Ota kuvia.

Tallenna puhelimeesi valmiiksi maaseutuviranomaisten yhteystiedot ja hakulomake ruokavirasto.fi sekä riistanhoitoyhdistysten yhteystiedot riista.fi

Koiran käypä arvo finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180834





Lisätietoja: