Puoluejohtajat Kuntamarkkinoilla: ”In house -yhtiöitä koskeva hallitusohjelmakirjaus ei ole kiveen hakattu”

Toteutuessaan omistusrajan asettaminen uhkaa rikkoa lukemattoman määrän toimivia kuntapalveluja eri puolilla Suomea. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan 10 prosentin vähimmäisomistuksesta säätäminen jopa nostaisi julkisen sektorin kustannuksia ja vaikuttaisi haitallisesti monin tavoin jo ennestään vaikeuksissa olevassa kuntakentässä.

Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti kuntien hankintaosaamisen puutetta kriittisenä lakiuudistuksella haettavien hyötyjen toteutumisen kannalta.

– Meillä on paljon pieniä kuntia, joissa hankintaosaaminen on ohutta. Kun haemme lakiuudistuksella nimenomaan sitä, että kunnat hankkivat ja kilpailuttavat palvelunsa, osaamista pitää tukea.

Orpo lupasi, että pian lausuntokierrokselle lähtevän lakiesityksen saamat palautteet kuullaan.

Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistutti, että 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimus ei ole kiveen hakattu hallitusohjelmakirjauksena.

– Hallitusohjelmaan kirjattiin erilaisia turvalausekkeita, eli otetaan huomioon, jos esimerkiksi potilasturvallisuus, huoltovarmuus tai kielellisten oikeuksien toteutuminen pakottavat arvioimaan uudelleen 10 prosentin vähimmäisomistusrajaa, Essayah sanoi.

Myös RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz korosti neuvottelujen keskeneräisyyttä ja joustomahdollisuutta esimerkiksi pienimpien kuntien asemaan liittyen.

Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra nojasi lausunnoissaan KKV:n raportin sijasta ”akateemiseen tutkimukseen”, jonka mukaan hallituksen aikeet ovat kannatettavia ja hyödyllisiä. Kyse on vielä keskeneräisestä ja julkaisemattomasta tutkimuksesta, joka vertaa kuntien omistamia yhtiöitä voittoa tavoitteleviin yrityksiin.

– In house -yhtiöiden ja markkinaehtoisesti toimivien yritysten välillä ero on nimenomaan voitontavoittelussa, jonka vuoksi taloudelliset mittarit eivät anna vertailukelpoista kuvaa kokonaistuottavuudesta. Siksi keskeneräinen, vielä julkaisematon tutkimus ei anna oikeaa kuvaa in house -yhtiöiden toiminnasta, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen kommentoi Purran nostoa.

Lakimuutoksen todellisia kustannuksia on vaikea etukäteen laskea, mutta arviot vaihtelevat sadoista miljoonista jopa miljardeihin.

– Hallitus on sitoutunut jopa 9 miljardin toimenpiteisiin julkisen talouden tervehdyttämiseksi. Onkin erittäin vaikea ymmärtää, miksi hallitus on valmis vaarantamaan julkisen talouden tervehdyttämistavoitteet tällä puhtaasti ideologisella muutoksella, Minna Karhunen haastoi puoluejohtajia Kuntamarkkinoiden puoluejohdon paneelin avauspuheenvuorossaan.

