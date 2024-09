RS-virusinfektioiden ehkäisy käynnistyy Kanta-Hämeessä – nirsevimabi tarjolla kaikille vastasyntyneille ja riskiryhmien lapsille

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella käynnistetään loka-marraskuussa uusi RS-virusinfektioiden ehkäisyohjelma, joka tähtää alle 3 kuukauden ikäisten vauvojen ja vakavan RSV-infektion riskiryhmiin kuuluvien alle 1-vuotiaiden lasten suojaamiseen. Uusi vasta-aine, nirsevimabi, tarjoaa tehokasta suojaa RS-viruksen aiheuttamia vakavia sairastumisia ja sairaalahoitoja vastaan. Suojaus on vapaaehtoinen ja perheille ilmainen. Suojauksen saa joko synnytyssairaalasta tai neuvolasta.

Nirsevimabi on paljon tutkittu, turvallinen ja kerta-annoksena epidemia-ajaksi suojan antava valmiste RS-virusinfektioiden estoon

RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on maailmanlaajuisesti yksi yleisimmistä sairaalahoitoon johtavista hengitystieinfektioiden aiheuttajista pienillä lapsilla. Suomessa RS-virus aiheuttaa vuosittain epidemian pienten lasten keskuudessa tyypillisesti marras -huhtikuussa. Valtakunnallisesti RSV-infektio johtaa vuosittain noin 1000 alle yksivuotiaan lapsen sairaalahoitoon. Alle 3 kuukauden ikäisillä lapsilla riski vakavasta RSV-taudista ja tehohoitoon joutumisesta on erityisen suuri, ja noin joka kuudes sairaalaan joutunut lapsi on riskissä joutua tehohoitoon.

Nyt käyttöön tuleva valmiste nirsevimabi on pitkävaikutteinen täsmävasta-aine RS-virusta vastaan ja se on ollut talvella 2023-2024 laajalti käytössä useassa Euroopan maassa. Tutkimuksissa ja seurannassa se on todettu turvalliseksi ja tehokkaaksi. Nirsevimabin on erityisesti pienimmillä lapsilla todettu vähentävän RS-viruksen aiheuttamia vaikeita tautimuotoja ja tehohoidon tarvetta 80-90%. Suojateho lievempiä muotoja vastaan on samaa luokkaa.

Nirsevimabi on vasta-ainevalmiste, ei rokote. Vasta-aineet häviävät vähitellen lapsen elimistöstä, ja näin saatava suoja muistuttaa raskausaikana äidistä lapseen siirtyvistä suojavasta-aineita, jotka antavat luonnollista suojaa vastasyntyneelle äidin sairastamia infektioita vastaan.

Vasta-aine annostellaan neuvolassa tai synnytyssairaalassa

Oma Hämeen alueella nirsevimabisuojaa tarjotaan kaikille RSV-epidemian aikana syntyville lapsille sekä epidemian alkaessa alle 3kk ikäisille vauvoille. Vastasyntyneet saavat vasta-aineen jo synnytyssairaalassa. Alle 3kk ikäisten lasten ja alle 1v ikäisten riskiryhmäläisten suojauksesta huolehtivat alueelliset neuvolat.

Nirsevimabihoitoon ovat oikeutettuja alle 1 vuoden ikäiset vaikean RSV-infektion riskiryhmiin kuuluvat lapset seuraavasti:

· alle 29 raskausviikolla syntyneet keskoset

· lapset, joilla on leikkaushoitoa odottava synnynnäinen sydänsairaus

· lapset, joilla on vaikea immuunipuutos

· lapset, joilla on Downin syndrooma