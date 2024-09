ABC Carwash avataan Kauppakeskus Zeppelinin yhteyteen lokakuussa

Kaikki palvelut samasta paikasta

Uusi ABC Carwash -autopesuasema täydentää autoilijoiden palvelut alueella helpottaen asiakasomistajien arkea.

– Jo aiemmin asiakkaitamme palvelleet ABC-mittarikenttä ja ABC-lataus sijaitsevat uuden ABC Carwashin läheisyydessä, joten asiointi on nopeaa ja vaivatonta. Olemme kehittäneet viime aikoina myös muita Kauppakeskus Zeppelinissä sijaitsevia palveluitamme. Prisman iso uudistus valmistui viime vuoden joulun alla ja parturi-kampaamo Tälläämö on kokenut täydellisen muodonmuutoksen tänä kesänä. Seuraavaksi suunnitelmissa on Rosson uudistus. Asiakkaidemme kiireistä arkea helpottaa varmasti, kun aikaa ei kulu siirtymisiin eri palvelujen välillä, toteaa toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Nyt rakentuvassa ABC Carwash -autopesuasemassa tullaan käyttämään modernia puhtaan veden käyttöä säästävää teknologiaa.

– Meille on tärkeää huomioida ympäristövastuullisuus ja minimoida puhtaan veden kulutus. Vedenpuhdistuksen osalta käyttöön tulee suomalainen innovaatio Clewer -vedenpuhdistusjärjestelmä. Kyseessä on biologinen järjestelmä, jossa käytetty vesi puhdistetaan ja käytetään uudestaan, jolloin uutta vettä tarvitaan ainoastaan auton loppuhuuhteluun. Veden kierrätysaste on jopa 90 %, kertoo Osuuskauppa Arinan ABC pesupäällikkö Pertti Myllylä.

– Autopesun maksaminen on kätevää, sillä valitsemansa pesun voi maksaa joko ABC-mobiilisovelluksella tai pesulan yhteydestä löytyvällä maksupisteellä. ABC-mobiilin kautta ABC Carwash -autopesuloihin ostetut Sarja- ja Kuukausipesut voi käyttää myös muilla Arinan ABC Carwash -autopesuasemilla Oulussa Limingantullin, Tuiran ja Ritaharjun pesuloissa sekä Muhoksella, Torniossa ja Rovaniemellä, Myllylä sanoo.

Faktoja ABC Carwash Prisma Zeppelinin -autopesuasemasta: