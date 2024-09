SDP:n Jani Kokko: Pääministeri Orpo on jäänyt persujen vangiksi

Kuntamarkkinoiden perinteisessä puheenjohtajapaneelissa käsiteltiin yhtenä aiheena kuntien työvoimapulaa. Puheenjohtajia pyydettiin vastaamaan vihreillä ja punaisilla lapuilla, kannattavatko he hallituspuolue RKP:n esitystä pitää vuotuinen nettomaahanmuutto vähintään 40 000 henkilössä.

Pääministeri Orpo ei suostunut kannattamaan esitystä, vaan nosti molemmat laput ilmaan.

-Miten vaikeaa se voi olla nostaa vain yksi lappu ja todeta Suomen tarvitsevan enemmän ulkomaista työvoimaa? Tätähän vaatii koko ajan myös EK. Kun itse vedän Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustoa, tiedän eläköitymisen ja pienenevien ikäluokkien Suomelle asettamat haasteet liiankin hyvin, Kokko hämmästelee.

Tämän jälkeen pääministeri syytti oppositiota siitä, että se antaisi väärää kuvaa hallituksen toimista koskien työperäistä maahanmuuttoa. Pääministerin mukaan opposition kritiikki on vähentänyt Suomen houkuttelevuutta työperäisen maahanmuuton kohdemaana, eikä suinkaan hallituksen politiikka.

-Pääministeri antoi suoraan ymmärtää, että kaikkien hallituksen itse aiheuttamien rasismikohujen jälkeen ongelma olisi siinä, että oppositio on kritisoinut esimerkiksi järjetöntä kolme kuukautta työttömänä ja maasta ulos -lakia. On pakko kysyä, eikö pääministeri ole lainkaan seurannut keskustelua, joka on virinnyt hallituksen toiminnasta sekä Suomessa että ulkomailla?

Internations-verkoston tekemässä Expat Insider 2024 -tutkimuksessa heinäkuussa selvisi, että Suomen asema on romahtanut rajusti ulkomaisen työvoiman silmissä. Valtava muutos tapahtui vain vuodessa, jonka sisään mahtui hallituksen taipaleen aloittanut kohu rasistisista kirjoituksista, jotka johtivat muun muassa ministerieroon ja valtavaan huomioon maailmalla.

Hallituksen työperäiseen maahanmuuttoon osoittamia kiristyksiä ovat kritisoineet käytännössä kaikki lakihankkeen lausunnon antajat, ja ne ovat tyrmänneet laajalti esimerkiksi EK:n jäsenyritykset. EK:n yrityskyselyn mukaan kolmen kuukautta työttömänä ja maasta ulos -säännöllä olisi 59 prosentin mielestä kielteinen vaikutus Suomen maineelle työperusteisen maahanmuuton kohteena. Yli puolet yrityskyselyyn vastanneista ilmaisi huolensa, että ehdotetun lakimuutoksen aiheuttama epävarmuus olisi syy hakeutua pois Suomesta aiempaa herkemmin.

-On selvää, että pääministeri on jäänyt persujen vangiksi asiassa, eikä uskalla tehdä Suomen kannalta tarvittavia muutoksia hallituksen nuivaan politiikkaan. Kun esimerkiksi pääministerin avaamaa rasismin vastaista kampanjaa edelleen pilkataan täysin avoimesti hallituskumppanin riveistä, se ei anna hyvää kuvaa Suomesta, Kokko toteaa.

-Sen sijaan, että pääministeri Orpo ottaisi johtajuuden käsiinsä, hän keskittyy syyttämään oppositiota. Mikä voisi enää olla surullisempaa Suomen kannalta?