Tiedote: Ilkka Remeksen uutuustrillerissä Venäjä lavastaa Suomen osalliseksi lennokki-iskuun Murmanskissa

”On hätkähdyttävää, kuinka aggressiivisia operaatioita Venäjä jo nyt kohdistaa länteen”, kirjailija Ilkka Remes sanoo. ”Silti Kreml näkee kuinka demokratiat vain kääntävät yhä uudelleen toisenkin poskensa. Mutta entä jos länsi yllättäen alkaisikin vastata ovelammilla ja tavoitteellisemmilla hybridikeinoilla?”

Zeuksessa suomalaisten ja amerikkalaisten 1960-luvulla tapahtuneen tiedusteluyhteistyön löydökset otetaan uuteen käyttöön. Strategisesti tärkeälle Kuolan niemimaalle lähetettävään operaatioryhmään kuuluu kaksi suomalaista, jotka ovat perineet kaukopartiomiesten salaisuuksia. Kiinnijääminen vakoojana merkitsee nytkin kuolemantuomiota.

Samaan aikaan venäläisillä on Suomessa meneillään hanke Naton hajottamiseksi. Sen ensimmäinen vaihe on Olenjan sotilaskentälle tapahtuvan lennokki-iskun väittäminen Suomesta käsin tehdyksi.

”Tällaisia väitteitä myös tosielämässä Venäjältä on viime viikkoina esitetty”, Remes sanoo. ”Zeusta kirjoittaessani Olenjaan iskemistä pidettiin Ukrainalle mahdottomana, mutta hybridioperaatioiden suunnittelijoita Moskovassa sellainen ei estä. Kirjassa Suomi kiistää syytöksen, mutta venäläisillä on esittää todisteita. Valitettavasti todellisuudessakin on varauduttava sellaiseen, että maailmalle levitetään lavastettua uutiskuvamateriaalia, joka teknisesti on todenperäistä ja tahraa Suomen maineen kriittisten päivien ajaksi.”

Venäläisten hankkeen keskiöön päätyvä Pimeyden sydämestä tuttu Mikko Jalava etsii totuutta maanpetoksesta tuomitusta isästään ja ymmärtää pian, ettei tiedä hänestä kaikkea — etenkään hänen kylmän sodan aikaisia tekojaan. Niitä venäläiset nyt Olenjan operaatiossaan hyödyntävät nykypäivän suomalaispäättäjien kauhuksi.

Pimeyden sydämen itsenäisessä jatko-osassa vastakkain ovat pyhimmät demokraattiset hyveet ja idän brutaalin hallinnon julmimmat keinot niiden mitätöimiseksi. Kun lännen Zeus ja Kremlin röyhkeä salajuoni törmäävät, joutuu Suomi tilanteeseen, jonka ei pitänyt olla mahdollinen.

Ilkka Remeksen maailmanluokan trillerit ovat nostaneet hänet Suomen luetuimmaksi kirjailijaksi sekä faktaa ja fiktiota yhdistelevän tyylilajin mestariksi. Hänen trilleriensä ajankohtaisuus ja osumatarkkuus häkellyttävät kirja toisensa perään.

Ilkka Remes

Zeus

WSOY 2024, 476 sivua

Trilleri on saatavilla painettuna sekä e- ja äänikirjana.

www.wsoy.fi

www.ilkkaremes.com

Arvostelukappalepyynnöt: tiedotus@wsoy.fi