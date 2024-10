Matka tuntemattomaan itseen: Anne Orionin paljastava teos ravistelee mieltä ja avaa syvimmät lukot matkalla kohti todellista itseymmärrystä

Kiltti, kiltimpi, riiviö.



Nainen on hukassa. Tyhjyys, ahdistus, masennus ja riippuvuus hiertävät, vaikka kaiken pitäisi olla hyvin. Terapia vaatii kipua, rehellisyyttä ja psyykkistä työtä. Mieli on ohjelmoitavissa uudestaan, jos tahtoa riittää.



“Meidän ei tarvitse uskoa tarinoita, joita ego kertoo, voimme korvata ne millä haluamme. Elämä on tarina, jota kerrotaan itsestä itselle.”



Lapsuuttaan ei voi paeta; varhaiset kokemukset ja traumat muokkaavat persoonallisuutemme. Ego piilottaa minän suojellakseen itseään. Puolustusmekanismit kätkevät meidät myös itseltämme. Itsensä kohtaamisesta alkaa kasvu todelliseen aikuisuuteen, tunneturvallisuuteen ja peittelemättömyyteen.



Trauma syntyy laiminlyönnistä, väkivallasta, menetyksestä ja muista emotionaalisesti haitallisista kokemuksista - usein niin varhain, ettei tietoinen mieli tunnista sitä. Emme tiedä, mikä meitä vaivaa, vaikka trauma on kansanterveydellinen ongelma.

Tuntematon minä kertoo naisen tarinan, joka katselee maailmaa ja itseään, traumatisoidun mielen läpi, jota hän ei itse tunnista. Me sisäistämme trauman niin, että siitä tulee osa persoonallisuutta, vaikka sitä se ei ole. Todellinen minuus on se, mitä olemme ilman traumoja, tuo Tuntematon minä. Kysymys siis kuuluu keitä me oikein olemme.

“Kirjan tarina alkaa korona vuoden alusta 2020, kun maailma muuttui yhtäkkiä rutiininomaisesta täysin hallitsemattomaksi. Elämää ei voikaan kontrolloida. Aavistin, että korona tulee muuttamaan maailman. En aavistanut, että yhden kovimmista iskuista kohtaan minä, kirjan päähenkilön alter ego. Isku heittää päähenkilön hurjaan takaa ajoon minuuden selvittämiseksi. Kiltti ihminen ei olekaan kiltti, vaan kiltteyden takana on muita manipuloiva riiviö.

Hän on yrittänyt saada isänsä kaltaiset, välttelevät, miehet rakastumaan itseensä siinä onnistumatta, parantaakseen isä -haavansa, jonka isän alkoholismi aiheutti.

Alun vilpitön viattomuus ja kiltteys, muuttuu sielun pimeäksi yöksi ja mielen varjot paljastuvat. Vika ei ollutkaan muissa vaan itsessä, omissa tavoissa ajatella ja toimia. Lopulta kaikki integroituu yhdeksi, uudeksi minäksi.”

“Tuntematon minä ja tulevat kirjani ovat minun yritykseni auttaa ihmiskuntaa heräämään rakkauteen, jota meidän jokaisen pitäisi kokea itseämme kohtaan. Ihminen, joka rakastaa itseään, kaikkine vikoineen, ei tee pahaa kenellekään toiselle.”



Anne Orioni (s. 1963) on Yle Draaman dramaturgi. Hänen esikoisteoksensa "Tuntematon minä" vastaa ikuisiin kysymyksiin: Kuka olen ja mikä on elämäni tarkoitus?

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo, anita@basambooks.fi