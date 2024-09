Tapiola Sinfoniettan Bach-festivaali tarjoilee musiikin historian helmiä, ulkomaisia barokkispesialisteja sekä nykypäivän barokkitaidetta

Tapiola Sinfonietta aloittaa syksyn konserttikautensa kahden viikon Bach-festivaalilla, jonka ohjelmisto koostuu barokkimusiikin klassikoista sekä barokin edeltäjistä, aikalaisista ja seuraajista. Pääosassa ovat J.S. Bachin Brandenburgilaiset konsertot, jotka ovat säveltäjän taidonnäyte barokille tyypillisistä teoksista, joissa on runsaasti solistisia osuuksia lähes kaikille orkesterisoittimille. Orkesteria tulevat johtamaan ulkomaiset barokkispesialistit Jonian Ilias Kadesha, Peter Whelan ja Kristian Bezuidenhout.

Festivaali järjestetään 19.9.-3.10. Espoon kulttuurikeskuksessa, jonka lisäksi myös Sellosalissa kuullaan Bachille omistettu konsertti. Siinä Tapiola Sinfoniettan kauden residenssitaiteilija, pianisti Irina Zahharenkova esiintyy yhdessä Sinfoniettan jousikvartetin kanssa, soittaen itse sekä pianoa, cembaloa että fortepianoa. Myöhemmin konserttikaudella Zahharenkova saapuu myös koko orkesterin eteen ja esittää kauden aikana kaikki Ludwig van Beethovenin pianokonsertot.

Festivaalin oheistapahtumat tuovat barokin nykyaikaan

Bach ja barokki on myös festivaalin oheisohjelmien teemana. Koko festivaalin ajaksi Espoon kulttuurikeskukseen nousee barokin ääni-installaatio Löytötavaroita (Found objects), jonka ovat suunnitelleet ja toteuttaneet elektroakustisen musiikin säveltäjät Otso Aavanranta ja Alejandro Montes de Oca. Installaatio on Tapiola Sinfoniettan tilausteos, joka kertoo löytötavaroiden tarinaa yhdistäen kahdeksan hylättyä viulua, tilaääntä sekä äänimateriaalia Tapiola Sinfoniettan vuoden 2001 levytyksestä, J.S. Bachin a-molli-viulukonsertosta, jossa esiintyivät solisteina Pekka ja Jaakko Kuusisto.

Viimeisellä festivaaliviikolla kuullaan, miltä kuulostaa tekoälyn avulla sävelletty barokkimusiikki. Säveltäjä Antti Auvinen on valmistellut tekoälyä apuna käyttäen musiikkia, jota Tapiola Sinfoniettan jousikvartetti esittää tiistaina 1.10. klo 17 Tapiolan Kupla-klubilla. Esityksen jälkeen on vuorossa paneelikeskustelu tekoälyn käytöstä musiikin ja taiteen tekemisessä, jota vetää musiikin asiantuntija Ville Komppa. Komppa myös haastattelee kapellimestareita ennen 19.9. ja 26.9. konsertteja pidettävissä taiteilijatapaamisissa klo 18 Espoon kulttuurikeskuksen Ahjo-näyttelytilassa.

Tapiola Sinfonietta lanseeraa digitaalisen mobiilikäsiohjelman

Konserttikaudella 2024/25 Tapiola Sinfonietta on siirtynyt käyttämään digitaalista mobiilikäsiohjelmaa, joka on suunniteltu ja toteutettu palvelemaan ja vahvistamaan yleisön konserttielämystä. Mobiilikäsiohjelman avulla konsertteihin saadaan teoksista ja esiintyjistä ajantasaista, täsmällistä tietoa ja se parantaa orkesterin viestintää ja sidettä yleisöönsä. Perinteiseen, kertakäyttöiseen paperiseen ohjelmaan verrattuna mobiilikäsiohjelma on luontoa ja resursseja säästävä ratkaisu, joka mahdollistaa uusia tapoja viestiä ja markkinoida konsertteja ja niiden oheistuotteita.

Konsertit Espoon kulttuurikeskuksessa Tapiolassa, ellei toisin mainittu.

Lisätiedot Tapiola Sinfoniettan nettisivuilta ja konserttikalenterista.

19.9.24 klo 19 KADESHA

Jonian Ilias Kadesha, viulisti-johtaja

Antonio Vivaldi: Konserto ”Grosso Mogul” D-duuri

J.S. Bach: Brandenburgilainen konsertto nro 4 G-duuri

J.S. Bach: Brandenburgilainen konsertto nro 3 G-duuri

Giovanni Sollima: Viulukonsertto “Tyche”

Taiteilijatapaaminen klo 18 Näyttelytila Ahjossa. Mukana Jonian Ilias Kadesha ja Ville Komppa.

19.9.-3.10. Barokin ääni-installaatio Löytötavaroita (Found objects)

Kuutio-tila, Espoon kulttuurikeskuksen 3. kerros

Otso Aavanranta & Alejandro Montes de Oca

20.9.24 klo 17 AFTER WORK 1

Jonian Ilias Kadesha, viulisti-johtaja

Antonio Vivaldi: Konserto ”Grosso Mogul” D-duuri

J.S. Bach: Brandenburgilainen konsertto nro 3 G-duuri

Giovanni Sollima: Viulukonsertto “Tyche”

22.9.24 klo 15 HETKIÄ: IRINA ZAHHARENKOVA

Sellosali, Leppävaara

Irina Zahharenkova, piano, cembalo, fortepiano

Tapiola Sinfoniettan jousikvartetti

J.S. Bach: Chaconne d-molli Partitasta nro 2 BWV 1004

J.S. Bach: Partita nro 1 Bb-duuri BWV 825

J.S. Bach: Trio-sonaatti kahdelle viululle ja cembalolle BWV1039

J.S. Bach: Cembalokonsertto nro 1 d-molli BWV1052

26.9.24 klo 19 WHELAN

Peter Whelan, kapellimestari

J.S. Bach: Brandenburgilainen konsertto nro 1 F-duuri

Igor Stravinsky: Pulcinella-sarja

J.S. Bach: Brandenburg Sinfonia kantaatille nro 174

Heinrich Biber: Battalia à 10

J.S. Bach: Brandenburgilainen konsertto nro 2 F-duuri

Taiteilijatapaaminen klo 18 Näyttelytila Ahjossa. Mukana Peter Whelan ja Ville Komppa.

1.10. klo 17 TAPIOLA SINFONIETTAN TEKOÄLYKVARTETTI

Kupla-klubi, Tapiola (Kulttuuriaukio)

Antti Auvinen, säveltäjä

Tapiola Sinfoniettan tekoälykvartetti

Paneelikeskustelu: Antti Auvinen, Ville Komppa, Mauri Kaipainen

3.10. klo 19 BEZUIDENHOUT

Kristian Bezuidenhout, pianisti-johtaja

J.C. Bach: Sinfonia g-molli op. 6 nro 6

J.S. Bach: Brandenburgilainen konsertto nro 5 D-duuri

J.S. Bach: Brandenburgilainen konsertto nro 6 B-duuri

W.A. Mozart: Pianokonsertto nro 9 Es-duuri

Taiteilijatapaaminen klo 18 Näyttelytila Ahjossa. Kristian Bezuidenhout.

Liput

sekä ovelta tuntia ennen konserttia

Hinnat alkaen 32 / € 26 / € 10.

After Work alkaen 20 / 17 / 8 €.

Hetkiä-konsertti alkaen 15 / 11 / 8 €.

Ääni-installaatioon ja tekoälyesitykseen vapaa pääsy.