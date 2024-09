Stadin Silakkamarkkinoilla nautitaan syksyisestä markkinatunnelmasta ja kalaherkuista

Stadin Silakkamarkkinat on yksi Suomen vanhimmista yleisötapahtumista, jota on vietetty Helsingissä jo vuodesta 1743 asti. Pääkaupungin syyskauden käynnistävä tapahtuma alkaa Kauppatorilla vakiintuneeseen tapaan lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina, jolloin pormestari Juhana Vartiainen toivottaa kalastajat ja kävijät tervetulleiksi markkinoille Kauppatorin laiturille rantautuneen purjelaiva Vivanin kannella klo 10. Tuoreita kalaherkkuja ostamaan, markkinatunnelmaa aistimaan ja merellisestä ohjelmasta nauttimaan pääsee seuraavan viikon lauantaihin 12. lokakuuta asti.



“Stadin Silakkamarkkinat on hieno helsinkiläinen perinne, joka on kuulunut Helsingin syksyyn jo lähes 300 vuoden ajan. Alun perin Silakkamarkkinoille tultiin kartuttamaan ruokavarastoja talvea varten, mutta nykyään tapahtuma houkuttelee merellisten makujen ja saariston ruokakulttuurin ystäviä nauttimaan syksyisestä markkinatunnelmasta Kauppatorille. Tänä vuonna juhlimme helsinkiläistä ruokakulttuuria ja sen lahjakkaita tekijöitä, johon tietenkin kuuluvat merelliset antimet ja perinteiset kalastajat. Itselleni Stadin Silakkamarkkinat on yksi Syötävä Helsinki -ruokavuoden odotetuimmista elämyksistä”, pormestari Juhana Vartiainen kertoo.



Silakkamarkkinoille rantautuu tänä vuonna yli 25 kalastajaa ympäri Suomen, venepaikoille saapuu viime vuotta runsaampi määrä kalastusaluksia. Markkinoilta saa myös muita perinteisiä artesaani-, saaristo- ja leipomotuotteita. Lisäksi Kauppatorille ankkuroituvat markkinaviikoksi perinnepurjelaivat Albanus, Olga, Valborg ja Vivan, joissa voi nauttia kala- ja muita herkkuja paikan päällä.

Stadin Silakkamarkkinoiden ytimessä on vahvasti tietoisuuden lisääminen Itämeren suojelusta ja kestävästä kehityksestä. Kestävästi kalastettua lähikalaa syömällä meri puhdistuu, ja kalan ostaminen suoraan kalastajilta tukee heidän elinkeinoaan. Stadin Silakkamarkkinoiden tavoitteena on mahdollistaa ympäristöystävällinen toiminta niin myyjille kuin kävijöille sekä tehdä näkyväksi Itämeren suojelun tärkeyttä, lähikalan kulutusmahdollisuuksia ja kalastamista elinkeinona.



Markkinavieraille tarjolla merellistä elävää musiikkia

Markkinoiden avajaispäivän ohjelmaan kuuluu pormestarin avajaispuheen lisäksi Seija Vesterisen merellistä haitarimusiikkia. Itämeren suojeluun rahaa keräävät Silakkasoutu ja -patikka rantautuvat Lyypekinlaiturin edustalle klo 12 Suomalaisen klubin puhallinorkesterin tahdissa. Keskiviikkona 9. lokakuuta markkinoilla kuullaan Spelmän Ohoj Trion esittämiä pelimannisävelmiä klo 12, 15 ja 17.



Silakkaraati palkitsee vuoden parhaat tuotteet avajaissunnuntaina

Joka vuosi vaihtuvalla kokoonpanolla kokoontuva silakkaraati valitsee markkinoiden avajaispäivänä parhaat myyntituotteet kahdessa kategoriassa: vuoden silakkayllätys ja vuoden maustekala. Voittajat julkistetaan purjelaiva Vivanin kannella sunnuntaina 6. lokakuuta klo 16.



Silakkaraadissa kalaherkkuja arvioivat Fazerin Chef de cuisine Tapio Bergrström, Ruokamarttojen Marjukka Mikkola, Nuorisoneuvoston Mark Ikonen, The Helsinki Distilling Companyn Kai Kilpinen, Stadin AO:n ravintola- ja catering-alan koulutuspäällikkö Dan Koskinen, Helsingin apulaispormestari Johanna Laisaari, journalisti ja sisällöntuottaja Tom Nylund, Helsingin Sanomien toimittaja Heli Saavalainen, Helsinki Partnersin markkinointi- ja viestintäjohtaja Anu Syrmä, Palmia Foodsin tuotekehityspäällikkö Pasi Tuomiranta ja Kespron Food Development Manager Harri Veckman. Silakkaraadin tuloksista tiedotetaan 6. lokakuuta.

Stadin Silakkamarkkinat on avoinna Kauppatorilla sunnuntaista lauantaihin 6.–12.10.2024. Myyntiaika on sunnuntaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16. Stadin Silakkamarkkinat on osa Syötävä Helsinki -ruokavuotta. Silakkamarkkinoiden jälkeen sunnuntaina 13.10. Kauppatorilla vietetään perinteistä Purjelaivapäivää jo 37. kerran.