SDP:n Piritta Rantanen: Leipomotyölain kumoaminen vaarantaa työntekijöiden terveyden ja toimeentulon

Yötyö, erityisesti leipomoalalla, on vakava työympäristön riskitekijä, joka lisää muun muassa sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, keskenmenojen sekä syöpien, kuten rinta- ja suolistosyöpien riskiä. Leipomotyölain säätämä 100 %:lla korotettu palkka kello 22:n ja 6:n välisestä työstä on tarkoitettu suojelemaan työntekijöitä näiltä terveysriskeiltä.

– On ehdottoman tärkeää, että emme ajaudu tilanteeseen, jossa yötyötä teetetään yhä enemmän ja työntekijöiden suoja vähenee. Leipomoalan erityispiirteet, kuten tuoreiden tuotteiden toimitustarve heti aamulla, luovat työnantajille merkittävän kannusteen teettää työtä yöaikaan. Tämä korostaa erityisesti tarvetta säilyttää yötyön lisäkorvaukset ja työntekijöiden terveyttä suojelevat säädökset ennallaan, painottaa kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Piritta Rantanen (sd).

– Työntekijöiden terveyden ja toimeentulon turvaaminen on välttämätöntä, eikä leipomotyölain kumoaminen palvele näitä tavoitteita. Lain tarkoitus on ollut ja on yhä työntekijöiden terveyden suojeleminen – tätä tarkoitusta ei tulisi heikentää, päättää Rantanen.