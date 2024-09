Hyvä teko lapselle -palkinto Riitta Särkelälle: ”Perheiden toivo paremmasta hiipuu, päättäjien on aika toimia”

Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerin tehtävästä eläkkeelle jäävä Särkelä on omistanut työuransa haavoittuvassa tilanteessa elävien vauvojen, lasten ja perheiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin puolesta toimimiselle.

– Tänä vuonna toteutetut sosiaaliturvan leikkaukset ja etuuksiin liittyvät muutokset ovat syventäneet perheiden ahdinkoa. Jos toivo paremmasta hiipuu, se on vakava riski. Silloin päättäjien on aika toimia. Sosiaaliturvan leikkausten lapsivaikutuksia on systemaattisesti arvioitava ja niiden aiheuttamia kohtuuttomia tilanteita on helpotettava valtion taloudellisesta tiukkuudesta huolimatta, Särkelä sanoo.

Vauvan tuhat ensimmäistä päivää antavat suunnan

Särkelä on erityisesti huolissaan vauvaperheiden tilanteesta. Yli puolet vauvaperheistä kertoivat ETKL:n tekemässä kyselyssä, että tarvitsevat apua, mutta sitä on vaikea saada. Vanhempia kuormittaa yksinäisyys, jaksamisen pulmat sekä erilaiset mielenterveyden haasteet. Yhdeksi uupumusta selittäväksi tekijäksi nousi heikko taloudellinen tilanne.

Jos apua tarvitsevien vauvaperheiden jaksaminen heikkenee entisestään, niin avun hakeminen vaikeutuu. Tilanne kumuloituu, jos samanaikaisesti järjestöjen tarjoamasta matalankynnyksen avusta leikataan.

– Tuhat ensimmäistä elinpäivää muodostavat korvaamattoman tärkeän merkityksen lapsen koko elämälle. Eläminen kädestä suuhun ja pelko siitä, etteivät rahat riitä, aiheuttaa vauvaperheissä stressiä ja huolta. Se heijastuu vanhempien mielenterveyteen muun muassa ahdistuksena ja masennuksena, näkyy kasvaneina ristiriitoina perheissä sekä vaikeuksina selviytyä lasten kanssa, Särkelä sanoo.

Iso osa perheistä kamppailee talousvaikeuksissa

ETKL:n tuore selvitys ”Jokaisen numeron takana on ihminen” paljastaa karua kuvaa kyselyyn vastanneiden lapsiperheiden taloudellisesta tilanteesta kesällä 2024. Kyselyyn vastanneista perheistä kolme neljästä kokee jatkuvasti tai usein huolta ja stressiä siitä, riittävätkö rahat arjen perusmenoihin.

Tulokset osoittavat, että osa lapsiperheistä kamppailee vakavien taloudellisten haasteiden kanssa. Sosiaaliturvan leikkaukset ovat näissä perheissä pahentaneet tilannetta entisestään.

Ensi- ja turvakotien liitto myöntää vuosittain Hyvä teko lapselle -tunnustuspalkinnon henkilölle tai yhteisölle merkittävästä toiminnasta lasten ja perheiden hyväksi. Tunnustuspalkinto on Erkki Kannoston tekemä äitiä ja lasta esittävä Kädestä pitäen -pienoisveistos.

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset tavoittivat 21 691 apua tarvitsevaa vuonna 2023. Vertaisryhmissä ja kohtaamispaikoissa oli 26 533 osallistumiskertaa.