Tays Keskussairaalassa järjestetään valmiusharjoitus tiistaina 24.9.2024

Alueella voi näkyä harjoituksen aikana tavanomaisesta poikkeavaa toimintaa ja hälytysajoneuvoja. Harjoituksesta ei ole haittaa sairaalan normaalille toiminnalle eikä se vaikuta merkittävästi Tays Keskussairaalassa asioiviin tai lähialueilla liikkuviin. Osa asiakkaiden pysäköintialueesta Riviparkissa R-rakennuksen edustalla on poissa käytöstä maanantai-illasta alkaen, ja Sädetie on suljettuna liikenteeltä harjoituksen ajan. Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa häiriötilannevalmiuksia ja harjoitella eri toimijoiden välistä yhteistoimintaa.