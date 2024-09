Mepit: Ukrainan on saatava iskeä sotilaskohteisiin Venäjällä

Ukrainan on voitava puolustaa itseään kaikin keinoin

EU-maiden Ukrainalle antama kahdenvälinen sotilasapu on vähentynyt, mikä on valitettavaa

Mepit vaativat kovempia EU-pakotteita Venäjälle ja sen liittolaisille

Sotarikoksiin syyllistyneet on saatava vastuuseen ja Venäjän on maksettava sotakorvauksia osana rauhansopimusta

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina 19.9. äänin 425-131 (63 tyhjää) päätöslauselman, jonka mukaan nykyiset rajoitukset iskeä länsimaisilla asejärjestelmillä sotilaskohteisiin Venäjällä estävät Ukrainaa puolustamasta itseään oikeutetulla tavalla ja asettavat sen kansalaiset ja infrastruktuuriin vaaraan.

Päätöslauselman mukaan viivästyneet ja riittämättömät asetoimitukset sekä rajoitukset niiden käytölle heikentävät tähän mennessä annettuja aputoimia. Lisäksi parlamentti pitää valitettavana EU-maiden Ukrainalle suuntaaman kahdenvälisen aseavun vähenemistä. Mepit toistavat, että jäsenmaiden on täytettävä maaliskuun 2023 sitoumuksensa toimittaa Ukrainalle miljoonaa ammusta. Lisäksi niiden on nopeutettava aseiden, TAURUS-ohjusten ja muiden ampumatarvikkeiden sekä ilmatorjuntajärjestelmien toimituksia. Tekstin mukaan kaikkien EU- ja NATO-maiden tulee yhdessä ja yksittäin sitoutua tukemaan Ukrainaa sotilaallisesti vähintään 0,25 prosentilla bruttokansantuotteestaan vuosittain.

EU-pakotteita jatkettava ja laajennettava

Parlamentti kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan ja laajentamaan pakotteita, jotka kohdistuvat Venäjään, Valko-Venäjään ja muihin maihin tai tahoihin, jotka toimittavat Venäjälle sotilasmateriaalia ja kaksikäyttöteknologiaa (eli teknologiaa, jota voidaan käyttää siviili- tai sotilastarkoituksiin). Se tuomitsee Iranin ballististen ohjusten toimitukset Venäjälle ja kehottaa jäsenvaltioita laajentamaan sekä lujittamaan Iranin ja Pohjois-Korean vastaisia pakotteita, koska maat tukevat Venäjän hyökkäyssotaa. Mepit haluavat myös, että EU:n pakoteluetteloon lisätään uusia ”kiinalaisia yhteisöjä ja henkilöitä” Venäjän puolustus- ja turvallisuussektorille annetun tuen takia ja että pakotteiden kiertämiseen puututaan tiukemmin.

Ukrainalle korvauksia takavarikoimalla Venäjän valtion varoja

Päätöslauselmassa parlamentti kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita työskentelemään aktiivisesti laajan kansainvälisen Ukraina-tuen puolesta. Sotaan on löydettävä rauhanomainen ratkaisu, jonka on perustuttava Ukrainan itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamiseen kaikilta osin, linjaavat mepit. Venäjän on kannettava vastuu sota- ja hyökkäysrikoksesta sekä suoritettava korvauksia ja muita maksuja, joilla korjataan vahingot Ukrainassa. Parlamentti haluaa, että EU ja samanmieliset kumppanit luovat vankan oikeudellisen järjestelmän EU:n jäädyttämän Venäjän valtion omaisuuden takavarikoimiseksi, jotta Ukrainalle voidaan maksaa korvauksia vahingoista.

