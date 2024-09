Tutut siivousvälineet saivat ylleen roosaa – Sinituote mukana Roosa nauha 2024 -kumppanina

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksellä tuetaan suomalaista syöpätutkimusta. Tämän vuoden teemana on keuhkosyövät. Roosa nauha -keräyksellä on kerätty varoja syöpätutkimukselle jo vuodesta 2003. Sinituote on ollut mukana kumppanina vuodesta 2010 lähtien.

– Roosa nauha on Sinituotteen tärkein jokavuotinen hyväntekeväisyyskohde. Olemme lahjoittaneet keräykseen yhteensä jo satoja tuhansia euroja. Roosa nauha -kampanja koskettaa meillä ihan jokaista aina tuotteiden valmistuksesta ja pakkaamisesta markkinointiin ja myyntiin saakka, sanoo Sinituotteen markkinointijohtaja Marika Saarinummi.

“Niin kauan kun on toivoa, on elämää”

Tämän vuoden Roosa nauhan on suunnitellut Vesterinen Yhtyeineen. Yhtyeen keulakuva Tero Vesterinen pitää syöpätutkimuksen jatkumista Suomessa välttämättömänä.

– Olen itse menettänyt isäni keuhkosyövälle. Tiedän, että syöpä on paha vastustaja, mutta haluan antaa toivon elää. Luotan tulevaisuuteen, Tero Vesterinen sanoo.

– Toivo on minulle kaiken perusta. Ajattelen, että ehkä kaikissa synkimmissäkin hetkissä on aina pieni toivon kipinä. Kun yhdessä ryhdytään johonkin, ja kaikki antaa sen oman pienen panoksensa, niin silloin me voidaan saada jotain todella suurta aikaiseksi, Vesterinen kannustaa.

Näin voit osallistua Roosa nauha -keräykseen

Roosa nauha -keräys on käynnissä 19.9.–31.10. Keräykseen voi osallistua monin eri tavoin, kuten esimerkiksi tekemällä kertalahjoituksen, perustamalla verkossa oman keräyspotin tai hankkimalla Roosa nauha -tuotteen, jonka tuotoista lahjoitetaan aina tietty osuus Roosa nauha -keräykseen. Lahjoitusosuus on ilmoitettu jokaisessa tuotteessa.

Sinituotteen asiakkaat voivat kantaa kortensa kekoon ja lahjoittaa Roosa nauha -keräykseen esimerkiksi hankkimalla Sinituotteen siivousvälineen. Roosa nauha -siivousvälineitä löytää Sinituotteen omilta verkkosivuilta, sekä kaupoista kautta maan. Tänä vuonna valikoimissa ovat esimerkiksi roosan väriset Pölymiekka, Puhdistusterä, Rikkasetti, Nysväri, Jynssäri ja Sinisanko.