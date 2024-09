Vihreät vaatii eduskuntaa keskustelemaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Vihreä eduskuntaryhmä jättää eduskunnalle keskustelualoitteen naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Suomi on naisille Euroopan Unionin toiseksi vaarallisin maa, ja joka kolmas Suomessa asuva nainen on kokenut lähisuhdeväkivaltaa, väkivallan uhkaa tai seksuaalista väkivaltaa.

– Lähisuhdeväkivalta on merkittävä ongelma Suomessa. Haluan kuulla, mitkä ovat ne hallituksen konkreettiset toimet, joilla hallitus pyrkii ennalta estämään lähisuhdeväkivaltaa ja vaikuttamaan väkivallan tekijöihin, jotta uusia uhreja ei enää tulisi, Virta sanoo.

Keskustelualoitteen tavoitteena on Virran mukaan käydä aiheesta kauan kaivattua, hallituksen ja opposition rajat ylittävää poliittista keskustelua ja ennen kaikkea löytää keinoja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi ja pysäyttämiseksi.

– Tiedämme kyllä, mitkä riskitekijät voivat lisätä väkivaltaa yhteiskunnassa. On kyettävä katkomaan ylisukupolvisia pahoinvoinnin kierteitä, poistamaan köyhyyttä, mielenterveys- ja päihdeongelmia. On tunnistettava väkivallan eri muotoja ja kyettävä estämään kunniaan liittyvää väkivaltaa. On pystyttävä vaikuttamaan nykyistä paremmin väkivallan tekijöihin. Väkivalta loppuu, kun väkivallan tekijä lopettaa sen, Virta toteaa.

Virta toivoo, että keskustelun seurauksena hallitus pohtisi uudelleen leikkauksia, joita se on kohdistanut esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestöihin sekä sosiaaliturvaan.

– Raha yksin ei tilannetta ratkaise. Sotejärjestöjen leikkaukset iskevät kuitenkin kipeästi moniin sellaisiin tahoihin, jotka ovat pystyneet tarjoamaan tukea ja turvaa lähisuhdeväkivallan uhreille tai toisaalta kuntoutusta väkivaltaa tekevälle väkivaltaisesta käytöksestä irroittautuakseen. Leikkaukset sosiaaliturvasta johtavat puolestaan siihen, että yhä useamman naisen on tulevaisuudessa yhä vaikeampaa jättää taakseen turvaton koti ja väkivaltainen parisuhde, Virta linjaa.

Esimerkiksi Iso-Britanniassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan on viranomaisten toimesta julistettu kansallinen hätätila ja paikallinen poliisi aikoo käsitellä asiaa saman mittakaavan uhkana kuin terrorismia.

– Olisiko Suomenkin aika vihdoin ottaa tämä merkittävä sisäisen turvallisuuden uhka tosissaan, Virta pohtii.