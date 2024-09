MaatalousKonemessujen pääpuheenvuorot jakavat kokemuksia ja tarjoavat tietoa

MaatalousKonemessut tarjoaa ohjelmaa kolmella ohjelmapisteellä – Kasvu-lavalla, Metsälehti-lavalla ja Innovaatiotorilla. Tänä vuonna messuilla pidetään kaksi pääpuheenvuoroa päivittäin Kasvu-lavalla. MaatalousKonemessuille osallistuu yli 450 yritystä ja tapahtuma on Suomen suurin sisätiloissa järjestettävä maa- ja metsätalousalan ammattitapahtuma. ”Haluamme erityisesti nostaa pääpuheenvuoroja, joiden kautta alan ammattilaiset saavat tärkeitä näkymiä, tilannekuvaa, oppeja ja tietoa oman liiketoimintansa kehittämiseen. Ohjelmalavan nimi ei turhaan ole Kasvu-lava”, toteaa Leo Potkonen Messukeskuksesta. Ohjelma löytyy kokonaisuudessaan www.maatalouskonemessut.fi



50 hehtaarista 600 hehtaarin tilaan, kerätyn datan hyödyntäminen maan kasvukunnon parantamisessa ja viljely Ukrainassa keskellä sotaa



Torstaina 17.10. klo 13.30 kuullaan pääpuheenvuoro siitä, miten viljely onnistuu Ukrainassa keskellä sotaa. Ukraina on maailman vilja-aitta ja kuuluisa mustan mullan alue. Maa on keskellä sotaa ja silti siellä viljellään. Millaista on olla viljelijä sodan runtelemassa maassa? Mistä saa tuotantopanoksia ja resursseja? Odotamme vielä vahvistusta puhujasta.



Perjantaina 18.10. klo 14.00 viljelijäpuheenvuoron pitää Elina Valkeinen, joka on monelle tuttu aktiivinen ja näkyvä viljelijä Elimäen Raussilan kylältä Tomppilan tilalta. Tila on Valkeisen kotitila, jonka kasvintuotantoa hän kehittää menestyksekkäästi vahvalla otteella. Puheenvuorossa hän kertoo kokemuksista ja näkemyksistä sekä kerätyn datan hyödyntämisestä maan kasvukunnon parantamisessa.



Lauantaina 19.10. klo 14.00 puheenvuoron pitää IT-alalta maatalousliiketoimintaa kasvattamaan tullut viljelijä Juha Savela Sastamalasta. Savelan ”maatalouskoulu” oli vahvasti erilainen, siihen kuului mm. 13 vuotta IT-alan yrittäjyyttä. Näillä, ja muilla opeilla Savela on kasvattanut 50 ha viljatilansa 600 ha kotieläintilaksi. Toki tähän on tarvittu myös suurta sydäntä ja uskoa suomalaiseen maataloteen. Puheenvuorossaan Savela kertoo kasvutarinansa, liiketoiminnassaan käyttämistä periaatteistaan, sekä tulevaisuuden tavoitteistaan.

Kiehtova tulevaisuuden viljely, nurmirehun laadun arvo ja sadonseuranta



Innovaatiojohtaja Crister Stark Väderstad AB:sta pitää pääpuheenvuoronsa kiehtovasta tulevaisuuden viljelystä torstaina 17.10. englanniksi klo 12.00 ja ruotsiksi klo 15.30. Stark on alan visionääri, joka hahmottaa hyvin, miten maataloutta tehostetaan, mitä siihen tarvitaan ja mikä merkitys on omalla osaamisella. ”Paljon on vielä tehtävää ja saavutettavaa”, kuvaa Stark mahdollisuuksia. Moninkertaisesti palkittu Väderstad on perheomisteinen yhtiö, jota ajaa eteenpäin visio tukea modernia maataloutta korkean tehokkuuden koneilla ja teknologialla.

Silage Solutions yrityksen toimitusjohtaja ja mikrobiologian tohtori Dave Daviesin pääpuheenvuoron perjantaina 18.10. klo 11.30. aineena on Mikä on nurmirehun laadun arvo? Davies työskenteli Aberystwythin Institute of Grassland and Environmental Research -laitoksessa vuoteen 2010 asti. Hänen tutkimuksensa keskittyi säilörehun tuotantoon ja sen vuorovaikutukseen pötsin ja märehtijöiden kanssa. Nyt hän jatkaa omassa yrityksessään säilörehututkimusta, puhuu maanviljelijöille eri puolilla Eurooppaa ja tuo esille säilörehun tekemiseen ja ruokintaan liittyviä käytännön asioita. Davies haluaa kertoa parhaat neuvot ja tiedot maanviljelijöille ja samalla varmistaa, että hänen tutkimuksestaan ​​on hyötyä. Davies on äskettäin suorittanut AHDB:n naudan ja karitsan rahoittaman tutkimuksen säilörehun puristamisesta englantilaisilla tiloilla. Tarkoituksena on tarkastella säilörehun laatua, kuiva-ainehäviöitä ja vaihtelua sekä yhden puristimen sisällä että tilojen välillä.

Latvialaisen startup-yrityksen Green Growthin perustaja ja toimitusjohtaja Alfiya Kayumova tarjoaa puheenvuorossaan lauantaina 19.10. klo 12.30 viljelijöille tietoa sadonseurannasta, joka opastaa heitä vähentämään lannoitteiden käyttöä jopa 30 % ja seuraamaan kestävyystoimenpiteiden tehokkuutta. Tämä tehdään keräämällä tietoa yhdistelmäkoneista IoT-antureilla ja asiakaslähtöisellä ohjelmistolla. Teknologia yhdistää telematiikan, data-analyysin ja käyttöliittymän parhaat käytännöt. Laitteistokitti on helppo asentaa puimureihin ja se mittaa viljanhukan määrää sadonkorjuukauden aikana. Samanaikaisesti ohjelmisto luo lämpökarttoja, joiden avulla viljelijä voi nähdä korkean ja matalan tuottavuuden alueet pelloilla toimistossaan. Green Growthin ratkaisulla viljelijät voivat seurata sadon kehittymisen edistymistä, tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, parantaa tehokkuutta, toteuttaa kestäviä käytäntöjä ja lisätä kannattavuutta.



