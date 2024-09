Vihreiden Hanna Holopainen: Tavion päätös jättäytyä pois Ukraina-liittoumasta kertoo synkkää kuvaa hallituksen arvopohjasta

MTV uutisoi tänään, että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) on päättänyt jättää Suomen kansainvälisen Ukraina-liittoutuman ulkopuolelle. Liittouma pyrkii vahvistamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Ukrainan jälleenrakentamisessa.

– Suomen ulkopolitiikan pitkäaikaisena linjana on ollut naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen hallituksesta riippumatta. Suomi on tunnettu tästä myös maailmalla ja ollut luotettava kumppani tasa-arvon ja yhdenvertaisuutta edistävissä hankkeissa. On todella huolestuttavaa, että yksi ministeri yksin kävelee Suomen ulkopolitiikan pitkäaikaisen linjan yli, toteaa Holopainen.

– Kokoomuksella on vahva värisuora ulkopolitiikan johdossa: ulkoministeri, puolustusministeri ja tasavallan presidentti. Silti se antaa perussuomalaisten Ville Tavion yhtäkkiä linjata Suomen painopisteestä Ukrainan tukemisessa. Kokoomus on antanut periksi perussuomalaisille monessa arvokysymyksessä, mutta tämäkin vielä?

Holopainen muistuttaa, että sodan vaikutukset jakautuvat epätasaisesti ja eniten niistä kärsivät jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset.

– Rauhan rakentamisessa konfliktialueilla myös sukupuolinäkökulma on olennainen ja sen ottaminen huomioon johtaa kestävämpään rauhaan ja vakaampaan yhteiskuntaan. Venäjän terroriin Ukrainassa on sisältynyt myös systemaattista seksuaaliväkivaltaa. Sillä on pitkälle ulottuvat vaikutukset. Senkin vuoksi tasa-arvon ja naisten oikeuksien huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää Ukrainan jälleenrakentamisessa, toteaa Holopainen.

Puolustusvaliokunnassa istuvan Holopaisen mukaan ministeri Tavion linjaus on myös ristiriidassa kesällä julkaistun Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon kanssa.

– Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko valmistui kesällä. Siinä linjataan, että Suomi edistää YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman kansallista ja kansainvälistä toimeenpanoa. Tätäkö se käytännössä tarkoittaa, että jättäydytään pois sitten kun olisi mahdollisuus edistää tasa-arvoa ulkopolitiikassa käytännössä? Ei kovin vakuuttavalta vaikuta, Holopainen päättää.