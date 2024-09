Wuohi Digital on virallinen Shopify verkkokauppakumppani - Suomen kumppanihakemistossa vain 9 yritystä

“Olemme otettuja kutsusta, sillä kutsua ei lähetetä jokaiselle tekijälle. Shopifyn viralliseksi kumppaniksi hyväksytään vain tietyin ehdoin” Wuohi Digitalin perustajaosakas Erik Back kertoo.

Partner Directoryn kumppanuuslistalle pääsee ainoastaan virallisella kutsulla. Suomessa virallisia, ehdot täyttäviä Shopify -kumppaneita on vain yhdeksän kappaletta. Shopify itse kertoo verkkosivuillaan, että kumppaniksi pääsee seuraavin ehdoin: ylläpitämällä hyvää mainetta noudattaen Partner Program Agreement -ehtoja sekä kontribuoimalla lisä-arvoa tuottavasti Shopify -verkkokauppa-alustaa käyttävien kauppiaiden kasvussa.

Kokemusta Shopify-verkkokaupasta miltei vuosikymmenen

“Olen ollut perustamassa ensimmäistä Shopify-kauppaa jo vuonna 2016 ja tuohon aikaan Shopify oli Suomessa vielä kohtuullisen tuntematon toimija. Pääasiassa vain pienet ja aloittelevat verkkokaupat toimivat tuolloin Shopifylla. Vajaa kymmenen vuotta myöhemmin Shopify on heittämällä nopeiten kasvava verkkokauppa-alusta, eikä syyttä. “ Erik Back kertoo.

Viime aikoina Wuohi Digital on ollut mukana myös Shopify Plus -verkkokauppojen tekemisessä. Shopify Plus -verkkokaupat takaavat korkean tuotelaadun, palvelun, tehokkuuden, yksityisyyden suojan ja tuen vaatimukset.

“Tulemme jatkossakin toteuttamaan korkealaatuisia ja räätälöityjä verkkokauppoja yrityksille, jotka haluavat siirtyä digitaaliseen kaupankäyntiin tai parantaa nykyistä verkkokauppatoimintaansa. Mikäli arvostat tehokasta ja käyttäjäystävällistä verkkokauppa-alustaa, on Shopify-verkkokauppa lämmin suosituksemme sinulle.“ Erik Back toteaa.

Wuohi Digital - kokonaisvaltainen Shopify -kumppani

Wuohi Digital tarjoaa kokonaisvaltaisia verkkokaupparatkaisuja, johon lukeutuu suunnittelu, toteutus, kehitys, ja optimointi. Wuohi Digital on erikoistunut auttamaan yrityksiä skaalautumaan ja hyödyntämään verkkokaupan täyttä potentiaalia Shopify-alustalla.

Shopifyn alustaan integroituvat ratkaisut, kuten maksujärjestelmät, varastonhallinta, ja markkinoinnin automaatio, tekevät verkkokauppojen hallinnasta helppoa ja tehokasta, samalla kun Wuohi Digitalin asiantuntijat varmistavat, että ratkaisut sopivat asiakkaiden liiketoiminnan tarpeisiin.