Leikkausuhka varjostaa ensi viikolla juhlittavaa kuurojen viikkoa

Myös Kuurojen Liiton avustuksiin on tulossa leikkauksia, mikä tulee jatkossa merkittävästi vaikeuttamaan liiton toimintaa ja viittomakielisten palvelujen tuottamista.



- ”Ilman kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen asiantuntemusta, vahvaa oikeuksien valvontaa ja viittomakielisiä palveluja viittomakielisten asema ja yhdenvertaiset osallistumisen mahdollisuudet murenevat,” painottaa Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen. Lisää aiheesta järjestöjen yhteisessä kannanotossa.

Leikkaukset ja palveluiden heikennykset näkyvät jo viittomakielisten arjessa. Kelan järjestämän viittomakielen tulkkauspalvelun kaventuminen huolestutti jo alkuvuodesta, ja nyt kuuroille erittäin tärkeää tekstipuhelupalvelua (TPP) ollaan lakkauttamassa vuodenvaihteessa, mikä on aiheuttanut yhteisössä suurta hätäännystä.



Pahimmillaan heikennykset sulkevat viittomakielisiä pois muun muassa koulutuksesta ja työelämästä. Viittomakieliset tarvitsevat palvelujen heikentämisen sijaan toivoa sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskeluun ja työntekoon.



Juhlaviikon kruunaa viittomakieliset Verkkobileet



Kuurojen maailmanliitto WFD on nimennyt tämän vuoden teemaksi Sign up for Sign Language Rights. Lisätietoja: https://wfdeaf.org/iwdeaf2024/



Suomessa Kuurojen Liitto toteuttaa jo perinteeksi muodostuneen ja yhteisölle erittäin tärkeän kansainvälisen kuurojen viikon Verkkobileet -juhlalähetyksen perjantaina 27.9. klo 18-20.! Viihteellinen, koko perheen viittomakielinen ohjelma on katsottavissa suorana osoitteessa: www.kuurojenliitto.fi sekä liiton YouTube -kanavalla.



Ohjelma tulkataan myös suomeksi, joten verkkobileisiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki. Bileistä on muodostunut jo ilmiö, ja lähetystä katsotaan juhlatunnelmissa kotikatsomoissa ja kuurojenyhdistyksillä.

Kuurojen viikolle osuu myös YK:n julistama kansainvälinen viittomakielten päivä (23.9.). Juhlapäivän kunniaksi kuuloalajärjestöjen yhteinen monitoimitalo Valkea talo valaistaan siniseksi.





Myös Oulussa juhlitaan koko viikon



Oulussa viikkoa juhlitaan Värikäs kieli -tapahtumien merkeissä. Esiin tuodaan viittomakielistä kulttuuria sekä moninaisia tapoja luoda taidetta, ilmaista itseään ja kommunikoida keskenämme. Ohjelmassa on mm. erilaisia työpajoja ja taidenäyttely. Värikäs kieli -viikon järjestävät yhdessä Oulu2026, Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke, Oulun nuorisopalvelut, Kuurojen Liitto, Kuuloliitto ja Suomen Kuurosokeat.

Lisätietoja Oulun tapahtumista: https://oulu2026.eu/varikas-kieli-kansainvalinen-kuurojen-viikko-oulussa

Kansainvälistä kuurojen päivää on vietetty jo vuodesta 1958. Myöhemmin päivä laajentui nykyiseen viikon muotoon. Juhlaviikolla halutaan tukea ja vahvistaa edunvalvontatyötä kuurojen ja kaikkien viittomakielisten oikeuksien parantamiseksi eri puolilla maailmaa.