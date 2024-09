Espoo kisaa innovaatiopääkaupunkikilpailun voitosta

Espoosta syntyy patenttihakemuksia kuudenneksi eniten koko Euroopassa, mikä on 60 prosenttia koko Suomen patenttihakemuksista. Viime vuonna yli 95 prosenttia startupien keräämästä rahoituksesta meni startupeille, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet 62 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2023. Nämä esimerkit osoittavat, että Espoon innovaatioyhteisöllä on todistetusti merkitystä maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemisessa.

Viimeisimpänä osoituksena tästä on Espoon eteneminen Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailun finaaliin. Espoo kilpailee yli 250 000 asukkaan sarjassa yhdessä kahden muun finalistin, Torinon ja Iso-Britannian West Midlands Combined Authorityn kanssa. Kilpailussa etsitään eurooppalaista kaupunkia, joka on hyvällä esimerkillään parhaiten edistänyt uusien innovaatioiden syntymistä sujuvamman arjen puolesta.

”Espoossa innovaatio ei ole vain käsite, vaan elämäntapa. Menestyksemme perustuu luovuuteen, yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Kaupunki yhdessä Aalto-yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa muodostavat ytimen, joka kokoaa yhteen kaikki toimijat – start-upit, opiskelijat, huippuyritykset, tutkijat ja asukkaat – luomaan innovaatioita paremman elämän puolesta”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Espoon kilpailuhakemuksessa korostui erityisesti toiveikkaan tulevaisuuden luominen nuorille: innovaatioita syntyy silloin, kun pidämme huolta asukkaidemme hyvinvoinnista ja mahdollisuuksista vaikuttaa.

Vaikuttava toimintatapamme pohjautuu neljälle kulmakivelle:

radikaali poikkitieteellinen yhteistyö

jaetut kestävän kehityksen mukaiset arvot

yhteistyön ytimessä oleva läheisyys ja luottamus

ihmisten hyvinvointi ja osallisuus.



Seuraava Euroopan innovaatiopääkaupunki julkistetaan 13.11. Lissabonissa. Finaaliin eteneminen on jatkoa vuosien 2019, 2020 ja 2022 finaalisijoille ja kertoo siitä, että Espoossa on tuloksellinen innovaatiokulttuuri. Vuonna 2022 Espoo sijoittui kilpailussa toiseksi, mikä on tähän mennessä paras suomalaistulos kautta aikojen.