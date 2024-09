Perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan: työn iloa ja itsenäisyyttä!

Perhepäivähoito tapahtuu perhepäivähoitajan omassa kodissa, jossa perhepäivähoitaja voi hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta.

Jenny Lammi ja Jessi Holtti työskentelevät perhepäivähoitajina Merikaarrossa. Lammin ja Holtin mukaan lasten lisäksi myös vanhemmista tulee perhepäivähoitajalle läheisiä, koska lapsiryhmä on pieni ja hoitajana on yksi tuttu aikuinen.

- Parastahan tässä hoitomuodossa on kodinomaisuus. Lapset voivat osallistua tavallisiin arkiaskareisiin, esimerkiksi pilkkoa salaatin tai pyyhkiä pöydän. Myös kiireettömyys on tärkeää, on aikaa pitää lasta sylissä, kuvailee Lammi.

Perhepäivähoitaja valmistaa myös itse ruuan lapsille.

Ulkoilla saa niin paljon kuin haluaa

Gerbyssä asuva Annika Wallin on työskennellyt perhepäivähoitajana 21 vuotta. Hänen mielestään työ sopii varsinkin sellaiselle, joka tykkää työskennellä omassa kodissaan.

- Parasta tässä työssä on tietysti se, että saa olla lasten kanssa. Viime talvena minulla oli hoidossa neljä alle 3-vuotiasta, joten vilskettä riitti, mutta ryhmä oli myös aivan ihana. Ja ulkoilla tässä työssä saa niin paljon kuin haluaa, säällä kuin säällä, Wallin kuvailee.

Lammi ja Holtti lisäävät, että työn parhaisiin puoliin kuuluvat myös itsenäisyys sekä oma työn tahti. Tärkeää on kuitenkin myös yhteys muihin aikuisiin.

- Usein ulkoillaan muiden alueen perhepäivähoitajien kanssa. Ja perhepäivähoidon ohjaajalta saa aina tarvittaessa tukea työhön liittyen, kertoo Wallin.

Vaasassa on 30 perhepäivähoitajaa

Vaasassa on tällä hetkellä yhteensä 30 perhepäivähoitajaa, joista neljä on ruotsinkielisiä.

Carina Laxilla 36 vuoden kokemus perhepäivähoitajana. Hietalahdessa asuva Lax kulkee lasten kanssa puistojen lisäksi myös esimerkiksi kirjastossa.

- Työ on tosi intensiivistä, ja palkitsevinta on se, kun näkee lapsen ilon ja vanhempien tyytyväisyyden, kertoo Lax.

Hoitajien toimintaa ohjaavat Vaasan varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka laaditaan yhdessä vanhempien kanssa.

- Lisäksi mehän käymme ikään kuin pienen ”vasu”-keskustelun kaksi kertaa päivässä: kun vanhempi tuo lapsen ja hakee lapsen, kuvailee Wallin.

Päiväsuunnitelma joustaa lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan

Perhepäivähoidossa lapsiryhmä on pieni, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen monin eri tavoin. Päivän suunnitelmissa voi joustaa lapsiryhmän kiinnostuksen kohteiden ja tilanteiden mukaan.

- Päiväohjelmaan kuuluu paljon leikkiä ja ulkoilua, askartelua, ruokailut ja lepohetket. Isompien lasten kanssa voidaan harjoitella esimerkiksi oman nimen kirjoittamista, kuvailee Lax.

Kaikki perhepäivähoitajat ovat Vaasan kaupungin työntekijöitä, jotka ovat suorittaneet perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tai heillä on muu hoito- ja kasvatusalan koulutus.

Perhepäivähoitopaikkaa voi hakea täyttämällä varhaiskasvatuksen sähköisen hakemuksen. Lisätietoja hakemisesta antaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus.